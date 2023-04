Petr Pavel na Ukrajině: Rusko cílí na civilní objekty záměrně

Ze zkázy v ukrajinských městech se nedá vyvodit nic jiného, než že Rusko cílí na civilní objekty záměrně, řekl dnes novinářům český prezident Petr Pavel ve zničeném ukrajinském městě Borodjanka, kde zahájil svou návštěvu Ukrajiny po boku slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Na místě si prohlédli domy poničené ruskými útoky.

Borodjanka společně s městy Buča nebo Irpiň patří mezi symboly válečných zločinů, ze kterých Ukrajina obviňuje Rusko.

„Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že je to záměr. Chyba navigace nebo chybné zadání cíle se samozřejmě může někdy stát. Ale při tomto počtu to prostě není chyba, to je jednoznačně plán. A ten plán je celkem jasný, vyvolat chaos, hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům,“ řekl Pavel mezi zničenými budovami na adresu Ruska.

Pavel s Čaputovou do Borodjanky zamířili přímo z nádraží nedaleko Kyjeva, kam dorazili po celonoční cestě vlakem z Polska. V Borodjance, kam přijeli kolem 09:00 místního času (08:00 SELČ), zůstali několik minut, během kterých si prohlédli ruiny obytných domů poničených ruskými rakety a leteckým bombardováním. Podívali se také graffiti známého umělce Banksyho, na kterém malý chlapec poráží dospělého muže.

Zničené město Pavlovi připomíná zkázu z jiných dějišť vleklých konfliktů, jako je Afghánistán nebo země bývalé Jugoslávie. „Myslel jsem, že už to nikdy neuvidím, zvlášť takhle zblízka a v Evropě. Je to smutný pohled,“ řekl český prezident novinářům v Borodjance.

„Ukrajince to naštěstí nezlomilo a jsem moc rád, že to nezlomilo ani ostatní státy. Myslím, že Rusko ukázalo tolik inklinace k barbarství, že mě to už ani moc nepřekvapuje,“ řekl Pavel.

Cestu obou prezidentů provázejí přísná bezpečnostní opatření, na místě jsou čeští i slovenští ozbrojení policisté a také ukrajinští vojáci.

V Borodjance žilo před válkou na 13 000 lidí. Krátce po zahájení invaze ruské jednotky postupující od severu, z běloruského území, město ležící zhruba 50 kilometrů od centra Kyjeva obsadily. Borodjanku při bojích a ostřelování téměř srovnaly se zemí, uvedla tehdy tamní správa. Z města se ruští vojáci stáhli loni na přelomu března a dubna po neúspěšné ofenzivě zaměřené na Kyjev.

Rusko dlouhodobě i přes četné důkazy odmítá, že by na Ukrajině cílilo na civilisty. Příběhy očitých svědků a zprávy ukrajinských úřadů a novinářů o zvěrstvech ruské armády po stažení ze severu Ukrajiny loni ruští představitelé označili za provokaci. Ruský prezident Vladimir Putin tehdy řekl, že záběry mrtvých civilistů a zprávy o válečných zločinech jsou falešné.

Nic podobného už nesmíme nikdy dopustit, řekl Pavel v ukrajinské Buči

Nic podobného už nesmíme nikdy dopustit, řekl Petr Pavel při návštěvě ukrajinského města Buča, ve kterém po ruské okupaci zůstaly stovky mrtvých. Během asi půlhodinové zastávky v rámci své návštěvy Ukrajiny si prohlédl kostel svatého Ondřeje a v jeho blízkosti místo, kde byli pohřbeni ukrajinští civilisté zabití ruskou armádou.

„Myslím, že by to pro náš všechny mělo být memento, abychom něco takového už nedopustili,“ řekl Pavel. Dodal, že Česko nesmí Ukrajince nechat samotné. „Protože v okamžiku, kdy je začneme opouštět, kdy naše pomoc začne slábnout, tak v tom samozřejmě zůstanou sami a pak bude velice těžké, aby uspěli. A je v našem zájmu, aby uspěli, protože to, za co tady bojují, to je i základ našeho hodnotového světa,“ řekl prezident českým novinářům.

V kostele jsou vystaveny desítky fotografií, které zachycují oběti ruské invaze, včetně ikonických fotografií, díky kterým se Buča stala jedním ze symbolů válečných zvěrstev.

U kostela se prezident setkal se svým přítelem, se kterým má společnou armádní minulost, a s jeho ženou. Manželský pár bydlí v Buči, odkud před ruskými invazními vojsky stihl včas uprchnout. Jeho dům ale ruští vojáci poničili.

Ruské síly zahájily útok na Buču loni 27. února, jen několik dní po vpádu na Ukrajinu, v rámci ofenzivy zaměřené na Kyjev. Ukrajinským silám se podařilo Buču osvobodit na konci loňského března, když se ruští vojáci po neúspěšné ofenzivě na metropoli ze severu stahovali. Ukrajina odhaduje, že během ruské okupace zahynulo v oblasti kolem Buče přes 1400 civilistů. Z toho 637 lidí bylo zabito v samotném městě.