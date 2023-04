V Rusku se přepisují učebnice dějepisu, vzniknou muzea „speciální vojenské operace“

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby zajistila vytvoření muzeí věnovaných „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, jak Moskva oficiální označuje ruskou invazi do sousední země. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na webu Kremlu. Vláda má taky přijít s návrhy, jakým způsobem by se mělo přistupovat ke studiu dějin „speciální vojenské operace“.

Vláda má „zajistit vytvoření muzeí (regionálních, městských nebo na půdě vzdělávacích organizací) věnovaných událostem speciální vojenské operace a hrdinským činům jejích účastníků“, stojí ve zveřejněném dokumentu. Ministerstvo školství se pak má společně s ministerstvem obrany zaměřit na otázku, jak pojmout studium dějin „speciální vojenské operace“, a představit v tomto ohledu své závěry. Ruský oficiální výklad války na Ukrajině už začaly odrážet i ruské učebnice. Takzvané speciální operaci se věnuje například nová učebnice dějepisu, podle níž se mají už od září začít učit žáci 11. třídy, upozornil ve středu web Nastojaščeje vremja spadající pod Rádio Svobodná Evropa. V dalších případech vznikají nová přepracovaná vydání. Například z učebnice vlastivědy pro 4. třídu zmizely z kapitoly věnující se období Kyjevské Rusi zmínky o Kyjevu, uvedl portál Mediazona. Přijetí křesťanství knížetem Vladimírem se podle této učebnice například neodehrálo v Kyjevě, ale „v hlavním městě“. Putin podepsal výnos umožňující v budoucnu deportovat Ukrajince, píše Meduza Vladimir Putin podepsal výnos umožňující v budoucnu deportovat z anektovaných ukrajinských území obyvatele, kteří nepřijali ruské občanství. Dokument předpokládá, že ukrajinští občané či držitelé pasů neuznávaných „lidových republik“, vyhlášených proruskými separatisty na východě Ukrajiny, buď budou muset přijmout ruské občanství, nebo prohlásit, že si tak nepřejí učinit. Ti, co si vyberou druhou možnost, budou od 1. července 2024 pokládáni za cizince - a budou tedy moci být vyhoštěni z území, které ruské úřady pokládají za ruské. Jeden z bodů Putinova dekretu počítá také s vyhoštěním osob „vytvářejících ohrožení národní bezpečnosti Ruska“, jako jsou obyvatelé anektovaných území zasazující se o „násilnou změnu základů ústavního zřízení“, financující „teroristickou a extremistickou činnost“ anebo se účastnící nepovolených akcí. Podle výnosu budou vyhoštěni a bude jim zakázán vstup do Ruska. Rusko již na jaře 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Loni v září, už po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, se Putin pokusil podobně anektovat další čtyři ukrajinské oblasti, Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou, které Rusové částečně okupují. Většina zemí světa tyto anexe neuznává a Ukrajina si stanovila za válečný cíl osvobodit všechna okupovaná území. Mohlo by vás zajímat Srdečné pozdravy z Ruska - tentokrát zacílené na Afriku

