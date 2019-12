Péči o chodidla nepodceňujte, stojí na nich naše zdraví

MAGAZÍN - Magazín autor: Antonie Franče

Do nového roku rovnýma nohama - a nejlépe vykročit pravou. Ale ruku na srdce: nezanedbáváme svoje nohy tak trochu? Víte například, jak se chovat k chodidlům, která jsou často opomíjenou základnou našeho těla a mají vliv na celé jeho fungování?

Stejně jako dům, tak i naše tělo potřebuje pevné základy. A tím jsou chodidla. Právě na nich celý den stojíme. Ale protože jsou "tam někde daleko dole", máme tendenci na ně zapomínat. Moderní obuv i sedavý způsob života však k jejich kondici nepřispívají.

"Chodidla významně určují držení našeho těla. Tvar klenby a schopnost správné aktivace plosky nohy při stoji či pohybu funkčně souvisí s osovým postavením kloubů a páteře. Pokud se chodidlo ve své funkci nezapojuje správně, mohou se objevit nepříjemné důsledky v podobě bolesti jakékoli části pohybového aparátu," upozorňuje fyzioterapeutka Eva Juráková z Lékařského domu Praha 7.

Chodidlo tvoří 28 kostí, 33 kloubů, 19 svalů a 107 vazů.

Bez základny to nejde

Díky boomu pedikérských salonů stále více lidí pečuje alespoň o kůži a nehty. Samotné fungování chodidel ale už příliš neřešíme. Vlastně ani nevíme, že bychom měli. Netušíme, jak správně stát, a neumíme chodidlo používat.

"Často se setkávám s tím, že když k nám lidé přijdou poprvé, neumějí rovnoměrně zatížit chodidlo. Kvůli tomu třeba nedají kolena a kotníky současně k sobě a neudrží rovnováhu v balančních pozicích. Říkám jim, že je třeba vytrvat a nohy probudit, aby fungovalo i to ostatní," vysvětluje cvičitelka jógy Věra Vojtěchová.

Co vše omezuje funkci nohou?

plochá noha – příčně nebo podélně, často také v kombinaci

vbočené palce

kladívkovité prsty

vysoký nárt

patní ostruhy

otlaky, kuří oka, zarůstající nehty

Netrápí vás žádný z těchto problémů? Ještě nejásejte, k pohybovému diskomfortu často úplně stačí, že chodidlo neumíme aktivně zapojit. Dokázali byste například ještě posbírat nohama rozsypané korálky?

Statistika tvrdí, že přes 98 procent dětí má při narození zcela zdravé nohy. Už do první třídy jich ale nastupuje více než 33 procent s různými deformitami chodidel. Mezi příčiny špatného stavu nohou patří v prvé řadě nevhodné boty, dále nedostatek pohybu, obezita nebo špatné pohybové návyky při chůzi.

Nohám svědčí prostor a pohyb

Jasným hitem v prevenci jsou správné boty. Hlavně u malých dětí dbejte na vhodnou a kvalitní obuv (kulatá špička, ohebnost, přírodní materiály) a nechte je chodit bosky na různorodém povrchu, kdykoliv mají tu možnost.

Skvělý je písek, tráva, kamínky. Mnoho školek a mateřských center buduje tak zvané senzorické chodníčky. A rozhodně dětem nekupujte použitou obuv.

Barefoot ano, či ne?

V posledních letech i u nás sílí trend 'barefoot' obouvání. Tedy nošení speciálních bot, které simulují chůzi naboso. Proto mají například záměrně nulovou podporu klenby, tenkou podrážku a jsou absolutně rovné. Názory odborníků na tuto obuv se značně liší, zlatou střední cestou je používat je jen na přírodním povrchu, například na lesních cestách.

Když nohy nejsou v pořádku

Pokud víte, že vaše nohy nejsou úplně v pořádku, oslovte ortopeda, nebo ještě lépe fyzioterapeuta, kteří vám sestaví terapii na míru. Doplnit ji mohou ortopedické vložky, návleky na palce či jiné pomůcky.

Hodně nohám ulevíte, když se naučíte správně stát a chodit. Divili byste se, kolik z nás při každém kroku chybuje. S nácvikem správné chůze poradí fyzioterapeut nebo pohybový specialista. "Kvalitní fyzioterapeut je schopen určit příčinu obtíží a vhodným způsobem podpořit chodidla v jejich správném funkčním zapojení," radí Juráková. Stejně důležité je i správné stání. Natrénovat to můžete třeba na lekci jógy - a zkuste to poté dodržovat i v běžném životě.

Jóga - trénink pro chodidla

Pokud cítíte, že by to chtělo chodidla probudit, jóga je dobrou volbou. Pro cvičení jógy jsou chodidla klíčová. Jak tedy správně rozložit váhu na chodidle? Musíte stejnoměrně zatížit měkkou část chodidla pod palcem a pod malíkem (tedy zadní klouby těchto prstů) a prostředek a zadní okraj paty. To vám zajistí stabilitu a zároveň zapojí nožní klenbu podélnou a příčnou. Prsty se nesmějí zatínat silou do země, naopak by se měly rozprostřít do šířky.

"Je to jejich přirozené postavení a uleví jim po dlouhém pobytu v těsných botách. Dbejte také na to, aby se vám nevychýlil kotník dovnitř nebo ven," vysvětluje lektorka. Z pohledu jógy pak mají chodidla ještě další význam: jsou naším spojením se Zemí, našimi kořeny, kterými získáváme v životě stabilitu a klid.

Probuďte si chodidla

Pro aktivaci chodidla zkuste provádět tyto cviky:

1. Aktivace palce

Oddalte palec od ostatních prstů a zakývejte jím ze strany na stranu. Poté nechte palec stabilní a kývejte ostatními prsty. Odlepte chodidlo od země a vrťte prsty různými směry.

2. Zapojení smyslů

Zajděte si na masáž nebo si nohy masírujte sami doma s pomocí míčku. Přejíždějte po něm chodidlem od špičky po paty a zase zpět, chodidlo nechte kolem míčku ovíjet. Stimulujete tak nejen svaly chodidel, ale i akupresurní dráhy, a tedy i vnitřní orgány. Ideální je na to gumový míček s ostny, tzv. ježek, kterého seženete ve zdravotnických potřebách. Můžete zkusit také Kneippův chodník: chození po oblázcích a střídání teplé a studené vody. Povzbuzující pro naši energii je i chůze trávou v ranní rose.

3. Vzpomínky na školku

Vzpomeňte si na mačkání ubrousku, chůzi po špičkách a po patách nebo po vnější hraně chodidel. Chodidlo uvolňujte kroužením v kotnících.

4. Protažení

Posaďte se na paty tak, že prsty jsou ohnuté a opírají se o zem měkkými bříšky, protáhnete pěkně celé chodidlo.

5. Držte balanc

Chodidlo cvičí také různé balanční pozice. Snažte se udržet rovnováhu na jedné noze, můžete zkusit i balanční čočky.