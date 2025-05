Poslední splněné přání: Anička Slováčková už splynula s přírodou ve svém milovaném lese

3. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Rodina plní všechna přání, jak jen může. A platí to i pro to opravdu poslední.

Milovaná a talentovaná Anička Slováčková nás příliš mladá opustila před necelým měsícem – naposledy vydechla v neděli 6. dubna. Veřejnost se s ní rozloučila na mši, kolegové a přátelé během pohřebního obřadu a teď už je Anička konečně v klidu: Splnilo se jí totiž i poslední přání a splynula se svou milovanou přírodou.

Rodiče splnili, co si milovaná dcerka přála a rozptýlili její popel v překrásném, takřka kouzelném lese v Českém ráji, blízko chalupy, kde Anička ráda trávila dětství.

„Anička chtěla rozptýlit právě tady, tak jsme to taky s Dádou udělali. Milovala to tady a tady také spočinula,“ řekl otec Felix Slováček Blesku. „Bylo to smutné a zároveň ulevující. Ono jí je teď opravdu dobře,“ dodal.

Zněla tak ostatně i báseň na jejím parte: „Procházím les po cestě úzké, po místech, kde mech něžně chladí má chodidla, pak zastavím na útesech a splynu ve sluneční zář...“

A tak se stalo.