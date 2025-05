Fotbalisté Slavie po zisku titulu zvítězili po obratu z 1:3 nad Plzní 4:3

Fotbalisté Slavie týden po zisku titulu zvítězili ve 2.

kole ligové nadstavby nad Plzní 4:3, přestože ještě v 56. minutě prohrávali 1:3. Domácí poslal v souboji dvou nejlepších týmů tabulky v deváté minutě do vedení Ivan Schranz, Viktoria poté otočila stav po brankách Pavla Šulce z penalty, Matěje Vydry a Amara Memiče. V 57. minutě ale snížil Christos Zafeiris, v 69. minutě srovnal David Zima a obrat dokonal za další čtyři minuty Tomáš Holeš.

Slavia porazila v lize Plzeň počtvrté za sebou a vyhrála i 16. domácí zápas této sezony nejvyšší soutěže. Červenobílí zvýšili na čele tabulky svůj již nedostižný náskok na druhou Viktorii na 16 bodů. Plzeň v lize prohrála po sérii pěti vítězství a třetí Baník Ostrava se k ní může přiblížit na rozdíl jediného bodu.

"Nechali jsme si vyrazit body z rukou, sahali jsme si po nich velice nadějně. Minimálně bod jsme si měli odvézt, takže komplikace (v boji o druhé místo) to je," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek. "Vítězný zápas, ale s vynikajícím výkonem obou týmů. Skvělá reklama na fotbal," podotkl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Trenér Pražanů udělal šest změn v základní sestavě oproti vítěznému utkání v Olomouci, kde jeho svěřenci před týdnem oslavili zisk titulu. Jen na lavičce začali Oscar, Bořil a bývalý plzeňský útočník Chorý, ze zdravotních důvodů nebyli ani mezi náhradníky Kušej s Provodem, stejně tak brankářská jednička Staněk. Mezi tyčemi dostal šanci Markovič, který v lize na jaře dosud chytal jen proti Hradci Králové. Také hostům scházela gólmanská jednička, zraněného Jedličku nahradil Baier.

Pražané i v obměněné sestavě začali náporem a už po 15 sekundách mohli otevřít skóre, Zmrzlý však z úhlu trefil jen břevno. V deváté minutě už domácí vedli. Schranz si po dlouhém nákopu obhodil Dweha a se štěstím se protlačil i přes Baiera. Hlavičkou ještě s pomocí teče Havlovy ruky trefil tyč, ale z dorážky už skóroval. Slovenský univerzál se trefil poprvé od 8. února a teprve podruhé v ligovém ročníku.

"Možná trochu zaváhal stoper, já se přes něj dostal a se štěstím jsem to tam dotlačil. Odrazilo se to od gólmana i od obránce, byl to trochu pinball. Štěstí se teď obrátilo na moji stranu, což v minulých zápasech tolik neplatilo. Jsem za gól moc rád," uvedl Schranz.

Západočeši se v úvodu jen bránili, ale pak ze své první větší šance srovnali. Po Aduově centru na zadní tyč a Šulcově hlavičce zahrál Holeš ve vápně rukou a sudí Všetečka nařídil penaltu. Šulc poslal balon po zemi přesně k tyči a 13. gólem v ligovém ročníku se dotáhl na druhé místo tabulky kanonýrů.

Hned za dvě minuty si mohli vzít domácí náskok zpět, Schranzovu hlavičku ale vyrazil Baier. Do vedení se naopak dostala Viktoria. Agilní Šulc ve 22. minutě téměř z čáry poslal centr před branku a Vydra hlavičkou na zadní tyči otočil stav. Zkušený útočník skóroval popáté z posledních šesti kol.

V Edenu se hrál na poměry české ligy mimořádně nadprůměrný a vysoce atraktivní duel, v němž se střídaly nebezpečné akce na obou stranách. Srovnat mohl Chytil, ale tísněný po brejku zamířil před Baierem hodně mimo.

Ve 35. minutě měl ještě větší šanci na druhé straně Adu, jenž si obhodil Ogbua a postupoval sám na branku, Markovič ale jeho pokus vykopl. Už v nastavení první půle dvakrát podržel hosty Baier, nejprve vyrazil Douděrovu ránu a poté i Zmrzlého pokus.

Fotbal vynikající úrovně pokračoval i po změně stran. V 55. minutě poslal Adu balon před branku a důrazný Memič jej protlačil do sítě. Bosenský křídelník navázal na trefu z minulého kola proti Spartě (2:0). Slavia doma v lize inkasovala třikrát poprvé od loňského února.

Pražané nicméně rychle odpověděli. Douděrovu ránu ještě vytáhl Baier, ale v 57. minutě si zaběhl za obranu Zafeiris a po zemi prostřelil hostujícího gólmana. V nejvyšší soutěži se trefil poprvé od konce listopadu. Vrátit Plzni dvoubrankové vedení mohl za chvíli po Holešově chybě Vydra, obloučkem přes Markoviče však zamířil nad.

"To byla určitě jedna z klíčových situací. Kdyby to bylo 4:2, bylo by to zase o něčem jiném. Žádný mančaft tady nedokázal realizovat tolik útočných akcí. Bohužel jsme se dopustili pro mě nepochopitelně velmi závažných obranných chyb za stavu, kdy to máme mít pod kontrolou. Tím jsme zápas ztratili," řekl Koubek, který v minulosti trénoval Slavii.

Trpišovský krátce předtím poslal na trávník Chorého a domácí během chvíle otočili stav. Nejprve v 69. minutě srovnal Zima poté, co Baier jeho střelu zblízka propustil těsně za čáru. Slávistický stoper si připsal svůj druhý gól v ligové sezoně a první od února. Pražané dali Viktorii aspoň tři branky ve čtvrtém utkání za sebou.

Červenobílí výrazně ožili a za další čtyři minuty dokonali velký obrat. Holeš si navedl míč na střed a technickým pokusem na zadní tyč překonal Baier. Jeden ze slávistických kapitánů skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od loňského května.

"Za Holiho jsem rád. Zrovna minulý týden jsme se bavili o tom, že dlouho nedal gól. Teď dal vítězný, levou nohou. Podobný tady dával Spartě v derby čtyři roky zpátky, bylo to za covidu bez lidí. Takže dnes si to užil s lidmi," uvedl Trpišovský. "Skóroval způsobem, který nám trochu připomněl (bývalého křídelníka) Arjena Robbena. To jsme si samozřejmě v kabině připomněli," řekl s úsměvem Schranz.

Ihned srovnat mohl Šulc, Holeš ale napravil své zaváhání a střelu zblokoval. Hostující hráč poté před brankou při brejku těsně nenašel střídajícího Vašulína. V závěru na opačné straně upadl ve vápně Douděra, sudí Všetečka penaltu nenařídil, ale Pražany to již mrzet nemuselo. Zvítězili v pátém kole po sobě a doma v lize bodovali s Plzní pošestnácté z posledních 17 zápasů.