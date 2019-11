Restart pro tělo občas bolí, ale uleví i od větší bolesti

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Není pochyb o tom, že masáž je balzámem na namožené svaly nebo bolavá záda. Proč našemu tělu tak prospívá?

Kladné účinky masáží znali už staří Egypťané, východní kultury v Číně a Indii, arabský svět a samozřejmě také antické Řecko a Řím. Vždyť jednou z nejoblíbenějších kratochvílí zámožných Římanů byla relaxace v římských lázních spojená s masáží. Dnes se kromě klasických masáží nabízí mnoho dalších druhů, takže si každý může najít takovou, která mu bude nejvíce vyhovovat.

Pokud jste nějakou masáž absolvovali, ať už se jednalo o klasickou masáž, thajskou nebo jakoukoli jinou, určitě souhlasíte, že jste se bezprostředně po ní cítili možná trochu rozlámaní, ale zároveň uvolnění, zklidnění a spokojení. Masáže totiž mimo jiné stimulují produkci oxytocinu - hormonu štěstí, příznivě ovlivňují celkovou biochemii organismu a působí i na lepší kvalitu spánku. Správným tlakem, hnětením, tahem či třením lze totiž stimulovat ta správná místa a body na těle.

Masáž je však nutné dělat správně, speciálními masérskými tahy, kterým je potřeba se naučit. Technika masírování je přesně daná a některá místa na těle, jako jsou třísla, podkolenní, loketní či podpažní jamka se například nemasírují vůbec, protože v nich jsou uloženy velké cévy, uzliny i nervové kmeny.

Masáž někdy zabolí

Při masáži nemusíme zažívat jen příjemné pocity, sem tam hmat pořádně zabolí. Někdo to považuje za signál, že ošetření je opravdu kvalitní, jiný raději vymění odborníka. "Masáž by bolet neměla. Pokud však přijdete s blokádou či se svalovými stahy, které chceme speciálními měkkými technikami či reflexní masáží uvolnit, může to i bolet," vysvětluje masérka Eliška Hanicová.

Dobrý terapeut by vás však na začátku masáže měl upozornit, že mu máte každý nepříjemný pocit naznačit. Zároveň sleduje vaše podvědomé reakce, zda se při některém hmatu nesmýkáte, případně zda neležíte příliš strnule. "Nepříjemné pocity při masáži jsou velmi individuální, každý člověk má jiný práh bolesti a vyhovuje mu jiný druh ošetření," doplňuje masérka a dodává, že se nemáte bát komunikovat. Pokud vám něco nevyhovuje nebo naopak, je vám něco velmi příjemné, masérovi to řekněte.

Jakou masáž si vybrat?

Pokud chcete podpořit hubnutí, zvolte lymfodrenážní masáž, která aktivuje tok lymfy, která zbavuje organismus nahromaděných toxinů. Klasická masáž má zase blahodárné účinky na celý lidský organismus. Dochází k uvolnění ztuhlého svalstva, prokrvení svalů a podkoží. Reflexní masáž se soustředí na oblast chodidel. Masér stimuluje body na chodidlech, které náleží jednotlivým lidským orgánům. Místa, která jsou bolestivá, slouží jako varovné signály. Reflexní masáž nevyužívá pouze chodidla, ale také záda.

Při masáži horkými lávovými kameny si krásně odpočinete. Aplikací horkých kamenů se uvolní ztuhlý svalový korzet a odstraní bolest svalstva. Uvnitř organismu dojde k zahájení procesu detoxikace a látkové výměně. Celkově se rozproudí krevní oběh a celý organismus se znovu nastartuje. K vůbec nejstarším léčebným metodám na světě patří tradiční thajská masáž. Pomáhá v léčbě chronických onemocnění i svalových obtíží. Díky ní lze navodit harmonizaci mysli i těla a celkově si tak ulevit fyzicky i psychicky.

Zlepší pleť

Nedílnou součástí mnoha masáží jsou oleje. V zimě je sušší pokožka těla zpracuje, mastná však může mít problém. Kvalitní oleje, jako je například jojobový či makadamiový však dokáží množství mazu optimalizovat. Botanické oleje obsahují mnoho vitamínů a antioxidantů s protizánětlivým účinkem a slouží preventivně i proti předčasnému stárnutí pokožky.

Masáž je nejen výborným prostředkem, jak odstranit bolesti zad, hlavy, kloubů, poruchy spánku či docílit celkového uvolnění, ale také prospěje pokožce. Je to díky lepšímu prokrvení a odstranění odumřelých buněk. Podpoří se přirozená obnova tkání a pokožka začne lépe přijímat výživné látky zvenčí.

Tlakem masáže se uvolňují výměšky potních a mazových žláz a podporuje se látková přeměna. Kromě prokrvení svalů se zmírňuje jejich únava a dochází k celkové relaxaci nervové soustavy, což se přenese i na jiné orgány.

Pokud si budete pravidelně dopřávat ozdravnou masáž, čekají vás ještě další příjemné výsledky. Dojde například ke zrychlení cévního a mízního oběhu. Masáž má také příznivý vliv na funkci mozkové kůry a přispívá ke snížení vysokého tlaku.