Láska legendární Martiny Sáblikové: Partnerku skrývala 12 let! Kde se poprvé setkaly?

3. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Jiskra přeskočila skoro okamžitě a slečny našly lásku.

Celebrity, zpěváci a herci by se od legendární rychlobruslařky mohli učit nejednu dovednost. A to nutně ani nemusí být řeč o sportu, inspiraci by šlo nalézt třeba i v umu, se kterým si Martina Sáblíková hlídala soukromí. O partnerce jsme až donedávna neměli tušení, a to spolu dámy žijí již dvanáct let!

Okolnosti veřejného přiznání jsou trochu nepříjemné, protože indicie napovídají, že slečny musely vztah oznámit, protože hrozilo, že to za ně udělá někdo jiný proti jejich vůli. A to opravdu není fajn.

Doufejme proto, že jak pro Martinu, tak pro její životní partnerku Nikolu Zdráhalovou, je to alespoň úleva, že konečně nemusí nic skrývat a mohou o svém vztahu otevřeně mluvit. Reakce veřejnosti je navíc veskrze pozitivní a prakticky nenajdete nikoho, kdo by holkám jejich štěstí nepřál.

Poprvé se potkaly v jihotyrolské vesničce Collalbo, kterou Martina nazývá svým druhým domovem. Nikole, která do Collalba dorazila spolu s další mladou rychlobruslařkou, Eliškou Dřímalovou, bylo teprve patnáct. Martině něco přes dvacet a byla na vrcholu kariéry s dvěma zlatými medailemi z vancouverské olympiády.

Mládež před ní proto měla náležitý respekt: „To bylo hrozně vtipné. S Eliškou Dřímalovou jsme nevěděly, jak máme Martinu pozdravit. Povídám: Tak jí asi řekneme ,dobrý den‘, ne? Jenže pak jsme se nemohly dohodnout, kdo jí to řekne. Nakonec to na sebe vzala Elis,“ vyprávěla Nikola pro iDnes.

Marina se ale prý na žádné dekorum nepotrpěla: „My si tady všichni tykáme! Já jsem Marťa!“

Ze všech tří se postupem času staly nerozlučné kamarádky a z Martiny s Nikolou, jak už nyní víme, ještě mnohem víc.