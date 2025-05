Psychosomatika: Možná jste na něco zapomněli, ale tělo si to pamatuje

3. 5. 2025 – 9:55 | Zprávy | Žanet Ka

Lidské tělo není jen biologický stroj. Je to paměťová jednotka, živá schránka, která si ukládá příběhy, emoce, bolest i to trapné ticho, když jsme kdysi nedokázali říct „ne“. Mikrotraumata- ty drobné, opakované otřesy psychiky i těla- se v nás mohou ukládat jako sediment, který zůstává neviditelný, ale dokáže nám roky určovat směr, reakce, pocity i limity. Psychosomatické potíže jsou složité. Neexistuje zázračná pilulka na jejich odstranění, ale je tu řada cest, které fungují pro jejich pochopení a zmírnění.

Z ničeho nic vám vyskočí husí kůže, aniž by se ochladilo. Cítíte tíhu na hrudi, aniž by k tomu byl důvod. Nebo se probudíte ze sna, ve kterém jste byli zase malí a někdo na vás křičel. Vaše mysl na to už dávno „zapomněla“, ale tělo si pamatuje.

Co mozek potlačí, v těle zůstává bdělé

Náš mozek dokáže ovlivňovat obranné mechanismy jednak prostřednictvím sympatiku a bloudivého nervu a jednak prostřednictvím hormonů. Kortizol dokáže například blokovat imunitní systém při stresu nebo těžkých depresích. Tím se u vystresovaných lidí zvyšuje náchylnost k infekcím.

Psychika je mistr úklidu. To, co by bylo příliš těžké unést vědomě, se jednoduše „zamete pod koberec“. Jenže v mozku žádný opravdový koberec není- jen šuplíky, které se občas nečekaně otevřou. A místo slov začne mluvit tělo- bolestí zad, staženým žaludkem, kožními příznaky, nespavostí, únavou, která nedává smysl. Napětím, když někdo zvýší hlas a my nevíme proč. Tělo se tím nebrání. Tělo se snaží říct, že se něco stalo. A že to chce pozornost. Ne proto, aby nás zranilo znovu, ale aby se to konečně mohlo stát minulostí a přestalo to bolet.

Paměť ve svalech, rytmus v kostech

Moderní somatická terapie se začíná hlasitěji ozývat i v tradičnějších medicínských kruzích. Zatímco dřív bylo tělo jen objektem, na kterém se „projevuje“ nemoc, dnes víme, že tělo je přímým nositelem zkušenosti. Nejen svaly, ale i fascie, dech, držení těla nebo hlasový projev v sobě nesou stopy dávných emocí.

Při vzniku psychosomatických onemocnění hrají významnou roli emoce. Mají svůj tělesný projev a ten se omylem stává signálem choroby. Nejen zlost a smutek, ale především úzkost, jsou velmi častým zdrojem somatizací.

Stažená šíje? Možná obranný reflex na výkřiky z dětství. Neschopnost se nadechnout do břicha? Možná pozůstatek let, kdy jsme se báli být „moc slyšet“. Tělo nelže. A když ho přestaneme přehlížet, dokáže být i naším spojencem při návratu k sobě samým.

Nechte tělo promluvit

Cesta zpět k tělesné paměti není snadná. Často je spojená s pláčem, odporem, vzpomínkami, které jsme opravdu chtěli zapomenout. Ale když je nenecháme projít, zůstanou v nás jako zastydlé mračno.

Někdy stačí začít chodit na somatickou terapii. Jindy pomůže vědomá práce s dechem, tanec, intuitivní pohyb, který neřídí hlava, ale vnitřní impuls. Důležité je dát tělu prostor. Netlačit, naslouchat a nečekat „výsledky“, jako když si objednáte kafe.

Protože tohle je jiné. Je to návrat k sobě do vlastního těla. Do místa, které jsme možná opustili dávno a ani si toho nevšimli.

Buďte slyšet

Pokud vás tělo bolí a lékaři jen krčí rameny, možná není něco v pořádku „v systému“. Ale ne v těle, v propojení. Mezi tím, co si pamatujete, a tím, co si dovolíte cítit. Mezi tím, co jste se naučili skrývat, a tím, co už dávno mělo být vysloveno.

Nebuďte na to sami. Tělo vám může připadat jako nepřítel, ale ve skutečnosti je to ten nejvěrnější parťák, jakého máte. Jen potřebuje, abyste se konečně zeptali: „Co mi chceš říct?“

Dech jako kompasZkuste každý den na pár minut zavřít oči a jen dýchat. Bez úpravy, bez cíle. Sledujte, kde dech proudí, kde se zadrhává, co se změní, když uvolníte čelist nebo ramena.

Dotek bez očekávání Jemná automasáž, vědomé protahování, nebo jen dlaně položené na břiše- dotek dokáže tělo uklidnit a přivést zpět do přítomnosti. Nejde o výkon. Jde o vztah.

Tělo v pohybu, hlava v klidu Tančete, choďte, kývejte se do hudby. Neřešte, jak to vypadá. Tělo ví, co potřebuje. Stačí mu dát prostor. Zkuste si pustit hudbu a pohybovat se tak, jak vás to táhne- beze studu a pravidel.

Terapie, která nemluví jen slovy Zvažte somatickou terapii nebo práci s tělem- například metodu SE (Somatic Experiencing), kraniosakrální terapii, Feldenkraisovu metodu, biodynamiku nebo hlubokou práci s dechem. Někdy slova nestačí. Ale tělo si najde cestu.

Pište a pak si to přečtěte nahlasN apište, co cítíte v těle. Třeba: „Mám tlak v hrudi, cítím kámen v břiše, moje ruce se bojí dotknout.“ Když to potom nahlas přečtete, slyšíte sami sebe nově. A to může být první krok ke změně.

Knihy, které bolí, ale zároveň hojí:

Tělo sčítá rány (Bessel van der Kolk)- základní kámen pro každého, kdo chce pochopit, co trauma dělá s tělem a jak z toho ven.

Když tělo řekne ne (Gábor Maté)- o tom, jak potlačené emoce a stres formují nemoci. Varování i pozvání zároveň.

Když čtení nestačí:

Somatic Experiencing® terapeuti - specializují se na práci s nervovým systémem a uvolňování zamrzlé energie v těle.

Kraniosakrální biodynamika - jemná doteková terapie, která podporuje samoregulaci těla.

Body-psychoterapie a tanečně-pohybová terapie- propojují slovo, pohyb a emoce do jednoho celistvého obrazu.

Někdy stačí najít bezpečný prostor, kde se tělo konečně nadechne. A najednou si i vy vzpomenete na všechno, co celou dobu vědělo.