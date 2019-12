S léky na horečku počkejte. Nejdřív zkuste přírodní cestu

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Už naše babičky měly osvědčený způsob, jak srazit horečku pomocí "věcí", které byly po ruce v každé domácnosti. A jejich metody fungují dodnes. Než tedy spolknete pilulku, vyzkoušejte je!

Normální tělesná teplota zdravého člověk dosahuje maximálně 37° C, do 38° C se pak jedná o zvýšenou teplotu. Až když teploměr naměří víc, jde o horečku. Pokud se horečka blíží ke 40° C a nedaří se ji během jednoho dne snížit, je vhodné navštívit lékaře, stejně tak, jako když teplota kolem 38° C trvá déle než tři dny.

Zvýšená teplota je obrana těla, které bylo napadeno virem nebo bacilem. Snižovat pouhou zvýšenou teplotu tedy není dobré, protože tím bojujícímu tělu vlastně házíte klacky pod nohy. Musí se s tím vyrovnat samo. Jako problematická teplota se uvádí 38 stupňů. Jak ji tedy účinně snížit?

Ochlaďte se!

Rozhodně ale nepoužívejte studenou vodu. Byla by pro vaše tělo příliš velkým šokem. Napusťte si vanu teplou vodou, vlezte si do ní a postupně vyčkejte, až zchladne sama. Tím, jak bude klesat teplota vody, bude klesat i teplota vašeho těla. Zrovna tak můžete využít sprchu. Po dobu zhruba dvou minut sprchujte tělo vlažnou vodou.

Mokré ponožky

Vezměte bavlněné ponožky, namočte je do studené vody, vyždímejte a nasaďte na nohy. Ty pak zabalte do igelitových pytlíků, abyste nezmáčeli postel. Zalehněte pod deku a odpočívejte. Ochlazení těla se dostaví zhruba za deset minut.

Zábaly

Jedná se o velmi účinnou metodu. Můžete začít studeným obkladem na čelo, případně na předloktí, kolena a nohy. Pokud se horečka nesníží, můžete do studeného obkladu zabalit celé tělo. Prostěradlo namočte do studené vody, dobře vyždímejte a poté se do něho zabalte. Přikryjte se dekou a vydržte dvě až tři hodiny. Teplota by měla klesnout. Tento klasický Priessnitzův obklad můžete opakovat. Ovšem pozor, nejdříve po čtyřech hodinách.

Kostky ledu do třísel

Obě třísla pokryjte tenkou látkou a na ni položte několik kostek ledu vložených do igelitových sáčků. Nechte působit deset minut. Poté je odstraňte a po dvaceti minutách si změřte teplotu. Pokud neklesla, opakujte celou proceduru znovu.

Pořádně se vypoťte

Potní kůrou docílíte snížení teploty rychlým překrvením povrchových částí těla, při kterém dochází k odvodu tepla z těla pomocí vody. K tomu, abyste se začali pořádně potit, je zapotřebí zvýšené množství teplých tekutin. Vhodný k tomu je například čaj z lipového květu s citronem a medem.

Tvaroh nebo ocet nefungují

Mezi recepty našich babiček na snížení horečky patřily také octové či tvarohové zábaly. Ocet má stahující a ochlazující účinky, ale celkově horečku nesníží. To samé platí o tvarohu či jogurtu. V případě těchto mléčných produktů se dostaví jen chladivý efekt, který lze využít například při spálení na slunci, ale horečku nesníží.