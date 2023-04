Pavel: Kdyby bylo brutální video pravé, ruští vojáci by se zařadili po bok ISIS

Světová média zároveň upozorňují, že nemohla potvrdit pravost nahrávky. Ukrajinská média píšou, že ruští vojáci takto zavraždili ukrajinského válečného zajatce. Pavel se k věci vyjádřil po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterou dnes navštívil poprvé po svém zvolení.

Prezident uvedl, že pravost nahrávky není možné ověřit, proto se nemůže vyjádřit ke konkrétnímu případu. Doplnil, že je ale zdokumentována řada dalších, které je třeba odsoudit a které nepatří do 21. století. „Pokud by se potvrdila, tak se tím ruští vojáci řadí po bok Islámského státu, což bychom měli odsoudit všichni,“ konstatoval s odkazem na teroristickou organizaci.

Zelenskyj dnes v reakci na záběry uvedl, že svět je musí vidět, a vyzval světové vůdce, aby reagovali. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba přirovnal Rusko k takzvanému Islámskému státu (ISIS).

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.