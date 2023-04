Nedokončený portrét: Prezident zemřel, když seděl modelem

Jde možná o nejslavnější nedokončený portrét všech dob. Nikoliv ovšem pro uměleckou hodnotu či slavné jméno autorky, ale především kvůli okolnostem svého vzniku a osudu portrétované osobnosti.

Před 78 lety pobýval americký prezident Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) ve Warm Springs v Georgii ve svém sídle známém jako Malý Bílý dům (Little White House), kde jej portrétovala malířka Elizabeth Shoumatoffová (chcete-li Jelizaveta Nikolajevna Šumatovová). Dvanáctého dubna 1945 byl podle ní prezident ve velmi dobré náladě, dokonce i jeho pleť měla ve srovnání s šedí předchozích dnů jasnější barvy.

Po poledni si 63letý Roosevelt stěžoval na bolest v zátylku a řekl, že „nám ještě zbývá čtvrthodinka práce“, což zřejmě byla jeho poslední slova. Najednou zvedl pravou ruku, několikrát si s ní podivně přejel po čele, aniž by vydal hlásek, a mírně předklonil hlavu. Pak se zhroutil a upadl do bezvědomí. Po půl čtvrté odpoledne zemřel na masivní krvácení do mozku. Shoumatoffová obraz nikdy nedokončila.

Dvaatřicátý prezident USA zemřel dva měsíce po návratu z konference v Jaltě. V době jeho smrti zbýval do vítězství nad nacistickým Německem necelý měsíc. Prezidentského úřadu se ujal viceprezident Harry S. Truman. Po Rooseveltově smrti bylo stanoveno, že nikdo nemůže být zvolen americkým prezidentem více než dvakrát za sebou. Sám Roosevelt zastával svůj úřad nejdéle ze všech prezidentů USA (12 let a jeden měsíc) a je jediný, kdo byl zvolen více než dvakrát - konkrétně čtyřikrát.

Rusko-americká malířka a charkovská rodačka Shoumatoffová (1888-1980) odjela s manželem z Ruska do Spojených států v roce 1917 a po Říjnové revoluci se zde rozhodla zůstat natrvalo. Patřila k nejúspěšnějším a nejproduktivnějším umělkyním své doby a je autorkou více než dvou tisícovek portrétů. Ten nedokončený Rooseveltův patří ale jednoznačně k jejím nejslavnějším – především proto, že muž, který jí seděl modelem, během portrétování zemřel.

Následujících několik týdnů po jeho smrti popsala umělkyně jako skutečnou noční můru. Pozornost veřejnosti byla pro plachou ženu utrpením, z něhož ale později odmítla finančně profitovat a darovala nedokončený portrét Rooseveltově nadaci Little White House. Zemřela v listopadu 1980 ve věku 92 let.

Slavný nedokončený portrét F. D. Roosevelta | zdroj: Profimedia