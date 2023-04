Tajné plány Američanů na pomoc ukrajinské armádě se šíří na internetu

Dokumenty jsou zřejmě v některých částech upraveny, podhodnocují například americké odhady zabitých ruských vojáků. Tyto úpravy by podle analytiků, které cituje deník The New York Times, mohly naznačovat, že dokumenty jsou aspoň částečně dílem ruského vedení, které tak šíří dezinformace.

Dokumenty ale neobsahují konkrétní bojové plány, například jak, kdy a kde hodlá Ukrajina zahájit ofenzivu, což se patrně stane někdy v příštím měsíci. Uniklé plány jsou pět týdnů staré, nabízejí pohled na to, co ukrajinské jednotky potřebovaly k 1. březnu.

NEW -- The disclosure of highly classified war plans -- including photos of charts of anticipated weapons deliveries -- represents a significant breach of U.S. intelligence in the effort to aid Ukraine w/@helenecooper https://t.co/TLJUpYU75D