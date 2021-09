Papež František navštívil Slovensko. Vyzval Evropu k solidaritě, Čaputová mu darovala chléb a med

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Bratislavě v prezidentském paláci přivítala papeže Františka, který je od neděle na čtyřdenní návštěvě Slovenska.

Poté se hlava katolické církve s prezidentkou odebrali k jednání mezi čtyřma očima. Papeže lidé shromáždění před branou prezidentského paláce přivítali potleskem.

Prezidentka Čaputová, která papeže uvítala v modrých šatech, měla podle slovenských médií na rozhovor „přiměřený čas“, ačkoliv obvykle bývají tato jednání omezena na 15 minut. František hovořil italsky, prezidentka slovensky, proto byl na schůzce přítomen také tlumočník.

Čaputová uvítala papeže spolu s dalšími osobnostmi veřejného života již v neděli přímo na bratislavském Štefánikově letišti, kam přiletěl z Budapešti. Františkův nedělní program na Slovensku zahrnoval jen účast na ekumenickém setkání na nunciatuře.

Dnes odpoledne papež po setkání s biskupy a kněžími vystoupí v katedrále svatého Martina, setká se také s dalšími představiteli státu včetně předsedy Národní rady Borise Kollára a premiéra Eduarda Hegera, se zástupci katolické církve i židovské komunity a navštíví mimo jiné centrum, které pečuje o nemocné lidi bez domova.

V úterý má papež kromě jiného naplánováno setkání s mládeží a Romy na východě země. Návštěva hlavy katolické církve na Slovensku, první od roku 2003, vyvrcholí ve středu mší v Šaštíně nedaleko hranic s Českem.

Papež vybídl Evropu k solidaritě

Hlava katolické církve následně také vystoupila s projevem v zahradě prezidentského paláce. Papež František vyzval Evropu k prosazování myšlenky solidarity. V projevu v Bratislavě před představiteli politického a společenského života také upozornil na chybějící vzájemnou pomoc mezi lidi.

„Ať se Evropa vyznačuje solidaritou, která překračuje její hranice a která by jí mohla dostat do centra dějin. Skutečné bohatství spočívá v dělení se s těmi, co jsou kolem nás. To, co dáváme, je ve skutečnosti darem pro nás samotné. Bratrství potřebujeme, abychom mohli podporovat integraci, která se stává stále důležitější. Je to naléhavé nyní, kdy po pandemii očekáváme nový start ekonomiky,“ řekl papež po schůzce se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dodal, že obnova není možná bez účasti mladé generace a že příliš mnoho Evropanů je v stresu a bez naděje.

Za důležitou označil František také spolupráci lidí a států. „Vzájemně se potřebujeme, Nikdo se nemůže izolovat, ani jako jednotlivec ani jako národ. Nemá smysl stěžovat si na minulost. Třeba si vyhrnout rukávy a společně budovat budoucnost,“ uvedl.

Hlava katolické církve v projevu zmínila boj proti korupci a prosazování zákonnosti, tedy témata, která za jeden z hlavních cílů stanovila nynější slovenská vládní koalice premiéra Eduarda Hegera.

Slovenská prezidenta Čaputová, která vystoupila se svým projevem před proslovem papeže, poukázala na potřebu smířlivého řešení problémů. „Klidný tón, porozumění a pochopení jsou stále více považovány za projev slabosti. Výsledkem každé naší snahy, společenské diskuse či politické soutěže nesmí být vítězství a porážka, ale pochopení a nalezení porozumění,“ řekla. Dodala, že jediným způsobem zvládnutí krizí je spolupráce.

Dárky od prezidentky

Chléb, med, knihu, nabíjecí stanici na elektromobily i plicní ventilátor darovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová papeži Františkovi při jejich dnešní společné schůzce.

Podle prezidentské kanceláře darovaný chléb v proutěném košíku a přikrytý paličkovanou krajkou je symbolem spojování. Už při příletu do Bratislavy byl papež přivítán starým slovanským zvykem, a to chlebem a solí. Podobně jako jiní státníci i papež si z Bratislavy odnese také med od včel z úlů, které jsou umístěny v zahradě prezidentského paláce.

Čaputová věnovala papeži rovněž nabíjecí stanici, kterou bude moci Vatikán využít na nabíjení elektromobilů. Produkt slovenské produkce je vyroben částečně z recyklovaných materiálů. Slovenskou prezidentku i papeže spojují také názory na životního prostředí, oba opakovaně upozorňují na rizika spojená s klimatickou změnou. Kromě toho papež dostal od slovenské prezidentky knihu Restaurování od akademické malířky Márie Bidelnicové. Součástí její práce je obnova sakrálních památek.

Projekt Vatikánu na podporu boje proti epidemii nemoci covid-19 v chudých zemích podpořila Čaputová darováním plicního ventilátoru slovenské výroby i dalšího zdravotnického materiálu.