Smutné svědectví. "Už rezignoval na život," říká manželka slavného režiséra

Bývalá televizní moderátorka Jana Adamcová to momentálně nemá úplně lehké a zdravotní stav jejího bývalého manžela, slavného režiséra Jiřího Adamce, tomu vůbec nepomáhá. Bývalí partneři spolu sice už docela dlouho nežijí, což ale neznamená, že by se snad Jana dokázala obrnit bohorovnou lhostejností. O bývalého manžela se stará, denně se ním komunikuje a dokonce občas nosí jídlo.

Realita je nicméně neúprosná a zdravotní stav Jiřího se zhoršuje. Adamec, který se proslavil zejména režií oblíbených seriálů jako "Sanitka" či "Pojišťovna štěstí", totiž bojuje s nemilosrdným nepřítelem: Alzheimerovou chorobou. Podle Jany Adamcové se Jiřího stav zhoršuje rychleji, než by musel, a to i přesto, že mu ona i její rodina nabízejí pomoc. Jiří však zvolil život v samotě, což jeho stav ještě více komplikuje.

Jana Adamcová přiznává, že i přes jejich odloučení se stále cítí jako rodina. „Pořád k sobě tak nějak patříme, i když spolu už nežijeme. Naše cesty se rozešly, ale stále se snažím být mu nablízku,“ uvedla. Přestože se snaží Jiřího podporovat, má pocit, že on sám už ztratil chuť bojovat. „Myslím si, že upadá víc, než by musel. Snažím se mu pomáhat, vozím mu jídlo, doprovázím ho k lékařům, ale co z toho, když se on sám nesnaží. Mohl by více chodit, více se snažit,“ sdělila Jana.

Nejhorší je však podle ní samota. Jiří se začal stranit všech a všeho a vyhovuje mu to tak. „Myslím, že rezignoval. Žije sám a cíleně vyhledává samotu,“ posteskla si Jana. Přesto věří, že situace není zcela beznadějná a že Jiří má stále možnosti, jak žít kvalitní život. Jen musí sám chtít.