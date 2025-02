Trump sestřelil svými cly Bitcoin na čtyřleté minimum

Ceny nejznámějších kryptoměn dnes prudce klesají.

Reagují tak na víkendové oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy zavedou cla na dovoz z Mexika, Kanady a Číny, což vyvolává obavy z obchodní války. Bitcoin se propadl hluboko pod 100.000 dolarů (2,5 milionu Kč). Druhá největší kryptoměna ether při obchodování v Asii pak ztratila více než 26 procent a za den oslabila nejvíce za téměř čtyři roky.

Bitcoin krátce před 10:00 SEČ ztrácel za posledních 24 hodin podle kryptoměnové burzy CoinDesk 4,7 procenta zhruba na 95.100 USD. V noci se propadl až na 91.304 USD. Nejvýše se tato největší a nejstarší kryptoměna obchodovala v den Trumpovy inaugurace 20. ledna, kdy poprvé přesáhla hranici 109.000 dolarů.

Ether se dnes ráno v Asii propadl až o 26,5 procenta na 2135 USD, což byl podle agentury Bloomberg jeho největší jednodenní pokles v procentech od 19. května 2021. Před 10:00 SEČ pak ztrácel 17,6 procenta asi na 2560 USD.

Ztráty zaznamenávají i ostatní digitální měny, jako je solana či XRP. Trumpova digitální měna $Trump odepisovala zhruba 15 procent.

Kryptoměny se obecně považují za riziková aktiva. Podle agentury AFP se jich investoři teď zbavují zejména proto, aby kompenzovali ztráty na jiných trzích, které se potýkají s problémy po zavedení cel.

"Jsme svědky rozsáhlého kolapsu kryptoměn: trhy přecházejí do režimu averze k riziku,“ zdůraznil analytik společnosti SPI Asset Management Stephen Innes. Především jde podle něj "o spěch při hledání likvidity, kdy se obchodníci zbavují spekulativních aktiv, aby se připravili na to, co by mohlo být přílivovou vlnou výzev k zaplacení marže“ na akciových trzích a na devizovém trhu, které zažívají prudké propady a nutí investory, aby tam vykryli ztráty.

"Ether je (v pondělí) týrán více než bitcoin nebo solana, protože očekáváme, že ty pravděpodobně budou tvořit součást této strategické rezervy,“ na rozdíl od etheru, uvedl analytik Jonathan Yark ze společnosti Acheron Trading. "V důsledku toho je ether mnohem méně odolný a podléhá zvýšené volatilitě," dodal.

Podle lednových zpráv z médií hodlá Trumpova administrativa uvolnit regulační rámec pro digitální měny. Zvažuje i vytvoření národní kryptoměnové strategické rezervy, což byl jeden z důvodů, proč cena bitcoinu před Trumpovou inaugurací tak prudce vzrostla. Od loňského září do letošního ledna se zhruba zdvojnásobila.