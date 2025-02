Zmar a kydání špíny. Ondřej Brzobohatý po soudu s bývalou manželkou: "Je mi z toho všeho zle"

Známý hudebník a herec Ondřej Brzobohatý se už rok za očištění svého jména soudně bije s bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou. Nebudeme samozřejmě předjímat výsledek řízení, ale z jistého úhlu pohledu by se mohlo zdát, že Kuchařová neunesla rozpad manželství, vytáhla všechno na veřejnost, začala se ohánět církví a tlačit na veřejnost nejintimnější soukromí, přičemž se sama ani neobtěžuje dorazit k soudu a posílá jen právníka. No dobře.

Soudní jednání z 29. ledna ukázalo, že najít shodu bude spíš maraton než sprint. V úvodu právník jeho exmanželky předkládal svědectví od jejích přátel a důvěrníků. Ti měli údajně vypovídat o problémech v manželství, o Ondřejových údajných zálibách a o tom, jak těžké bylo pro Taťánu zvládnout rozpad jejich vztahu. Brzobohatý reagoval spíše s trpkým úsměvem – zjevně nechápal, proč jsou tato svědectví považována za relevantní.

Právník Ondřeje Brzobohatého, Robert Vladyka, přispěchal s kritikou. Výpovědi přátel a známých jeho bývalé manželky nejsou podle něj nijak přínosné, zejména pokud jde o otázky plodnosti a početí dítěte, které by měly být posuzovány odborníky. Vladyka také zmínil, že mají k dispozici odborný posudek od renomované sexuoložky MUDr. Hany Fifkové, který potvrzuje, že Ondřej Brzobohatý má jasně heterosexuální preference. Posudek, který si mimochodem nechala vypracovat sama Kuchařová, ale odmítá jeho výsledek, když zjistila, že neodpovídá jejímu narativu a tudíž se zkrátka "nehodí do krámu".

Situace se pak ještě zhoršila, když soud projednával citlivé dokumenty a důkazy bez veřejnosti. Nálada Ondřeje Brzobohatého se propadla do naprostého mrazu, takže můžeme jen spekulovat, jaký hnůj se musel před soudem probírat. Po skončení jednání Brzobohatý svižně opustil síň. Na dotazy novinářů reagoval stručně a zjevně rozladěně: „Nezlobte se, pospíchám, nemám čas.“ prohlásil. Při odchodu si pak ještě povzdechl: „Je to úplně absurdní, kam se to celé dostává.“