Brutální past. Ponížený Václav Kopta v televizní soutěži: "Snad to neuvidí tchýně"

V televizním studiu pořadu Na lovu se odehrála náležitá divočina, kterou si Václav Kopta nejspíš příliš neužil. Moderoval jako obvykle Ondřej Sokol, v týmu soutěžících se pak objevili Hana Vagnerová, Jakub Štáfek, Aleš Háma a právě Václav Kopta.

Háma válel jednu správnou odpověď za druhou, Kopta ale dostal pekelně těžké otázky, podezřele krátký časový limit a nakonec nebyl schopný zodpovědět ani jednu správně. Ve studiu se ozýval smích, ale Kopta moc pobaveně nepůsobil: „Jestli jste ze mě chtěli udělat kokota, tak gratuluju. Jsem tady za největšího debila nejen v Česku, ale i v té finské variantě,“ soptil.

Kopta to však v tu chvíli trefil naprosto přesně, protože o nic jiného, než z něj udělat hlupáka, vážně nešlo. Vtip byl totiž v tom, že se ve skutečnosti vůbec nejednalo o pořad Na lovu, ale o promyšlený žertík v rámci nové rodinné televizní show Hodně štěstí!, která se právě na podobné chytáky bude zaměřovat.

Aleš Háma komentoval: „Museli jsme potlačit soucit a přátelství. Bylo to opravdu náročné, protože Vašek je skvělý kamarád. Ondra s ním strávil celé podzimní měsíce při natáčení seriálu Vraždy v kraji, a já s ním pravidelně hraji v divadle. Naše rodiny se dokonce přátelí. O to těžší bylo ho takto nachytat. Ale myslím, že výsledek stál za to.“

Sám Kopta pak musel přiznat, že způsob, kterým ho přátelé vystresovali a zmátli, aby měl co největší problém s otázkami, se vydařil na výbornou: „To byla jedna z nejlépe připravených nachytávek českého showbusinessu a já to sežral i s navijákem. Oni si připravili speciální díl Na lovu, jehož výtěžek měl jít na charitu, a místo toho se odehrálo pouze to, že ze mě udělali totálního pitomce. Dokonale. Nasadili mi těžkou sérii otázek a ještě navíc mě před natáčením vystresovali tak, že jsem nebyl schopný odpovědět ani na základní početní úlohy. Nevěděl bych snad ani vlastní datum narození. Jen doufám, že se na to nebude dívat moje tchýně,“

Žertík je jen jedním z mnoha, které diváci uvidí v nové zábavné show Hodně štěstí!. Pořad nabídne nejen podobné chytáky na celebrity, ale také skeče, skryté kamery a soutěže, ve kterých se bude hrát o desetitisíce korun. Dohromady by se večer mělo rozdat i víc než milion korun.

Jak přesně probíhal chyták na Václava Koptu a jak na ni reagoval, uvidí diváci televize Nova v sobotu 8. února ve 20:20.