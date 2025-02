Lidé po klinické smrti se shodují: Umírání je ve skutečnosti nádherné

Smrt a umírání jsou nepříliš překvapivě témata, která lidstvo nenechají v klidu prakticky od chvíle, kdy jsme dosáhli dostatečné mentální kapacity na to, abychom si konec života vůbec začali uvědomovat. Mnoho lidí se smrti bojí, ale často je tento strach spojen spíše s neznámem než samotným procesem umírání. Zatímco mrtví nám už nemohou sdělit, co se s nimi stalo, existují lidé, kteří zažili tzv. zážitky blízké smrti a popisují je způsobem, který dokáže překvapit.

Příběh Amber Cavanagh

Amber Cavanagh utrpěla dvojitou mozkovou příhodu, krvácení do mozku a téměř ji to zabilo. Klíčové slovo téměř.

Její stav byl nicméně kritický a šance na přežití nebyla velká. Popisuje, že se ale místo nemocnice náhle ocitla v krásné zahradě, kde na ni čekali blízcí, co již zemřeli. Amber tvrdí, že cítila pod nohama trávu a komunikovala beze slov. Popsala, že v takovém místě neexistuje strach, pouze láska a klid.

Amber se musela rozhodnout – zůstat v tomto klidném a mírumilovném stavu, nebo se vrátit ke svým dětem. Cit a potřeba postarat se o děti nakonec zvítězily a Amber se vrátila. Po probuzení překvapila lékaře rychlým zotavením – během několika hodin dokázala mluvit a hýbat se. Dodnes tvrdí, že je od té doby pokornější a na smrt už se dívá jinak.

Příběh Lauren Canaday

Lauren Canaday prodělala náhlou zástavu srdce a byla 24 minut klinicky po smrti. Nakonec se podařilo ji resuscitovat a Lauren se zotavila bez poškození mozku. Na sociální síti Reddit popsala, že "po smrti" zažila intenzivní pocit míru a klidu. Neviděla žádné světlo ani tunel, ale cítila hluboký vnitřní klid a dodnes na něj nemůže zapomenout, protože podobný pocit prý za života zažít nelze. Zbavilo ji to strachu ze smrti, i když přiznává, že se více než smrti obává bolesti, kterou zažívá během života.

Na Redditu sdílelo své zážitky větší množství lidí, kteří zažili skorosmrt. Jejich výpovědi se často shodují – popisují pocity míru, setkání se zesnulými blízkými a někdy i intenzivní světlo. Většina uvádí, že teď už se smrti nebojí, ale života si váží víc. Někteří dokonce přehodnotili své životní priority a změnili své chování vůči ostatním. Trochu smutné, že člověk musí nejdřív umřít, aby se k ostatním začal chovat pořádně, ale... Co naděláme.

Vědecký pohled

Smrt a proces umírání jsou předmětem zájmu i vědců. Studie z roku 2020 například zjistila, že mozková aktivita pokračuje krátce po zástavě srdce. Pacienti si proto mohou být vědomi toho, že zemřeli, a slyšet rozhovory lékařů během resuscitace. Jiná studie publikovaná v roce 2021 v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences zaznamenala zvýšenou aktivitu gama vln v mozku pacientů krátce po odpojení od přístrojů. Tato aktivita byla nejvýraznější v oblasti mozku spojené se sny – vědci se domnívají, že mozek může krátce po smrti přehrávat vzpomínky. Mrtví tuto teorii nicméně samozřejmě nemohou potvrdit.