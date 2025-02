Jiřinu Bohdalovou pustili z nemocnice. Odpočívat nehodlá

Herečka Jiřina Bohdalová sice oslavila 93 let, ale nezdá se, že by jí snad úctyhodný věk byl na obtíž. Nedávno musela na operaci štítné žlázy, která se zvětšovala tak, že tlačila na průdušnici a hrozila Jiřinu úplně jednoduše udusit. Operace nebyla bez rizika, nakonec ale dobře dopadla a Jiřina se mohla vrátit domů. Čekali byste však, že si dáma, které táhne na pětadevadesát, po podobném zážitku ze všeho nejdřív pořádně odpočine? No tak to chyba lávky.

Jiřina Bohdalová byla již v neděli byla propuštěna domů. Podle doktora Neužila je nyní ve výborné kondici. „Je ve velké pohodě, dýchání se jí výrazně zlepšilo. Je úplně jako vyměněná, působí lehce a spokojeně,“ uvedl lékař pro TN.cz. Ale to ještě neměl zdání, že herečka má již na tento víkend naplánované aktivity. Lucie Bílá ve svých Instagramových stories připomněla, že v sobotu odpoledne proběhne v jejím divadle setkání s herečkou. "Od Jiřinky vám mám vzkázat, že se na vás v sobotu moc těší," napsala oblíbená zpěvačka.

Bílý večer s Jiřinou Bohdalovou nabízí mimořádné divadelní setkání s jednou z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších českých hereček. "Nezapomenutelné historky a příběhy ze života herecké hvězdy Jiřiny Bohdalové za doprovodu (nejen) hudby Lucie Bílé slibují jedinečný zážitek, který vám vykouzlí úsměv na tváři," stojí v anotaci.

Když byl Neužil konfrontován deníkem Blesk, přiznal, že o plánech Bohdalové neměl ani páru: "Nevím, že chce někam jít. Pokud se na to cítí, což zřejmě ano, protože už mluví dobře, tak ať klidně jde do divadla."