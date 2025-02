Hrad? Syn Willa Smithe Jaden na Grammy šokoval bizarní pokrývkou hlavy

Některé zabodují originalitou, jiné vyvolají otázku, zda se jedná o zoufalou snahu upoutat pozornost a nebo si někdo myslel, že to byl dobrý nápad. Do druhé kategorie lze zařadit letošní výstup Jadena Smitha, který se rozhodl překvapit extravagantní pokrývkou hlavy. Ve tvaru hradu. Velkého hradu.

Šestadvacetiletý syn Willa Smitha a Jady Pinkett Smithové se sice snaží budovat image kreativního umělce, ale často působí spíše jako přepjaté pokusy o excentrický branding než něco hodnotného. Jeho hrad, snad inspirovaný transylvánskými legendami, měl být zřejmě symbolickým sdělením – ale čeho vlastně? Odkaz na Drákulu, respektive film Nosferatu?

Jaden Smith is going through a humiliation ritual at the Grammy's pic.twitter.com/wnl9lOVwuT