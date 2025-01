Rodina Agáty Hanychové se brzy rozroste. Porod chce vysílat živě

Rodina Agáty Hanychové a Mirka Dopity se brzy rozroste. Ne, nebojte, neuniklo vám žádné tajné těhotenství. Pár nečeká další dítě, jde o jejich fenku Bonie, která každým dnem očekává štěňata. Bonie, devítiletá kříženka, není žádný šlechtěný pes s rodokmenem, ale spíše dobrodružná duše, která se ráda toulá. A právě při takovém výletu přišla k „překvapení“. Agáta, známá influencerka, se dělí se svými sledujícími na sociálních sítích. V nedělním živém vysílání Agáta dokonce s nadsázkou prohlásila, že by mohli porod Bonie vysílat živě. Ruku na srdce... Překvapilo by to ještě někoho?

Přestože Agáta vše konzultuje se svými sledujícími, včetně rad od veterinářek, přiznala, že by u samotného porodu raději nebyla. Doufá, že porod proběhne v době, kdy bude Bonie hlídat její maminka. „Snad to vyjde na mámu,“ poznamenala s humorem během živého vysílání. Celá rodina se na příchod štěňátek těší – a nejvíc samozřejmě děti, protože se štěňaty je vždycky spoustu radosti a zábavy. A starostí taky, pochopitelně, ale to už ratolesti většinou nezajímá, že ano.

Agáta ještě zavtipkovala o porodech jako takových. U psů se většinou jedná o přirozený proces, který na rozdíl od většiny lidských matek zvládnou i bez pomoci. Agáta s humorem zmínila drobné „komplikace“, které mohou nastat, například „jedno štěně se opozdí“ nebo „máme jedno navíc, co s tím?“ Očekává se nicméně, že porod Bonie proběhne hladce a jak fence, tak novým přírůstkům nehrozí žádné nebezpečí.