Řádění živlů připomíná: udělejte si čas na pojištění majetku

Bouřky se v Česku objevují stále častěji a s nečekanou intenzitou. Následky pak odhalí jeden velký nešvar – zastaralé pojistné smlouvy, které majitelům domů rozhodně dobře neposlouží. Řešení přitom nabízí nejen pojišťovny, ale do velké míry také záleží na přístupu a rozhodnutí majitele nemovitosti.

Správné pojištění je takové, se kterým se průběžně pracuje. Neznamená to tedy, že sjednáním pojištění majetku (tedy pojištěním stavby a pojištěním domácnosti) vše končí. „Klíčové je nejen správné nastavení krytí rizik, ale také vhodně zvolená pojistná částka. Ta pak zajistí, že v případě totální škody dostane majitel nemovitosti tolik, aby mohl postavit novou,“ vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Jakkoliv banálně by to mohlo znít, v praxi se ukazuje, že Češi nejen že pojištění nemovitosti zanedbávají, ale smlouvy nechávají ležet léta v šuplíku. Odhaduje se přitom, že na českém trhu není třetina domů vůbec pojištěna. Pokud je o domácnosti, pojištěna není až polovina.

Co za úkony tedy obnáší správné nastavení pojištění majetku? „Pokud máte smlouvu již sjednanou, měli byste se soustředit na dva důležité momenty, a to pravidelně aktualizovat pojistné částky uvedené ve smlouvě. V druhém případě zvážit u pojištění aktivaci tzv. indexace,“ vysvětluje Jan Marek.

Více než jen indexace

Indexace u pojištění stavby je automatickým mechanismem, který zaručí, že smlouva bude v souladu se současnou ekonomickou situací a tím, jak se bude vyvíjet. Zkrátka že pojistná smlouva odpovídá aktuálním cenám.

Pojistná částka je pak každoročně automaticky upravena s ohledem na vývoj spotřebního koše, inflaci a také se zohledňuje cena práce a stavebního materiálu. Současně s navýšením pojistných částek na smlouvě dochází také k úpravě pojistného.

Podstatné je, že jen samotná indexace problém nevyřeší. U starších smluv – bavíme se mnohdy o smlouvách starších 10, 15 i více let - musí vždy jít ruku v ruce se zásadní změnou pojistných částek.

Aktuální pojistná částka

U pojištění stavby (tedy domu nebo bytu) musí pojistná částka odpovídat reálným nákladům na znovupostavení pojištění stavby od základů. Pojistná smlouva by tedy měla průběžně reagovat minimálně na vývoj inflace. „Zvlášť důležité je to teď, kdy na trhu prudce roste cena stavebních prací i materiálů. Za posledních 10 let přitom náklady na výstavbu rodinného domu vzrostly o 34 %,“ připomíná realitu Jan Marek. Dům, který měl v roce 2012 hodnotu 3,4 milionu, stojí aktuálně 4,5 milionu. Pokud by došlo ke zničení domu, částka na 9 let neaktualizované smlouvě pokryje pouze 76 % procent nákladů na opravu…

Snadná a rychlá změna

Změnit pojistnou částku a aktivovat indexaci na smlouvě přitom nejsou složité kroky – u novějších smluv to jde i na dálku. U starších smluv je vhodné se sejít se správcem pojistné smlouvy nebo navštívit pobočku. Bude totiž třeba starší smlouvu zcela přepracovat a uzavřít novou. „Výhodou je, že majitelé nemovitosti získají moderní pojištění, která kryjí širší rizika, navíc disponují rozsáhlými asistenčními službami a především pojistné plnění je vždy v nových cenách,“ doporučuje Jan Marek. Pojištění majetku se vyplatí věnovat alespoň minimální pravidelnou pozornost. Vždyť se jedná o naše domovy – místo, jehož pořízení, vybudování i údržba nás stojí obrovské peníze i energii.