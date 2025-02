Čágo belo, podvodníci! Falešná Tereza Pergnerová prosila o peníze, lidé si brali půjčky

Podvodníci nedávno zneužili podobu známé moderátorky Terezy Pergnerové a lákali k zaručeným "investicím". Falešná Pergnerová, kterou na obrazovce rozpohybovala umělá inteligence, lákala k podvodným investičním programům. A bohužel úspěšně, našli se totiž důvěřivci, kteří se podobou známé osobností nechali obalamutit a přišli o peníze. Někteří dokonce o peníze, které pro jistotu ani nebyly jejich.

„Je to šílené, jak umělá inteligence postupuje. Myslím si, že neumí napodobit můj hlas, takže jsem věděla, že to nejsem já, ale spousta lidí opravdu naletěla. Co je děsivé, že si na to i půjčili. Je to tragédie,“ popsala situaci sama Tereza.

Poškození lidé se na ni obraceli prostřednictvím sociálních sítí, a tak Tereza okamžitě podala trestní oznámení na policii. Některým lidem se podařilo peníze zachránit, když ji kontaktovali v průběhu podvodného procesu, ale jiní bohužel o své finance přišli. „Četla jsem, že by banky měly alespoň prominout úroky, což je alespoň nějaká úleva,“ dodala Tereza.

A není to mimochodem poprvé, podvodníci se snažili oškubat důvěřivce pomocí falešné podoby Pergnerové (a dalších známých tváří, třeba Babiše) již několikrát loni.

Tereza věří, že policie případ vyšetří a doufá, že se podaří zabránit dalším podobným případům a že lidé budou více obezřetní při nakládání se svými financemi. Což, ruku na srdce, upřímně nezní jako nic jiného než PR pro veřejnost. Realita je prostá: Pokud podvodníci nebyli úplně leví, nevyšetří se nic a peníze jsou nenávratně v trapu. Rada k obezřetnosti je samozřejmě na místě, ale vzhledem k tomu, o kolika podobných podvodech se denně píše, kam se jen člověk podívá, a kolik lidí se stejně pokaždé znovu chytí, už člověka začíná napadat přirovnání k boji s větrnými mlýny.

Ale zkusme to ještě jednou: Buďte opatrní. Nevěřte kouzelným receptům na rychlé zbohatnutí bez práce. Nic takového neexistuje. Nikdo vám nechce nic jen tak dát.