Legendy opět spolu: Rody Brodských a Hrušínských se setkaly při natáčení seriálu

Tereza Brodská a Rudolf Hrušínský mladší mají specifický a blízký vztah. Jednak samozřejmě pramení z jejich profese – oba jsou herci. Ale úplný základ mu položili jejich legendární otcové: Rudolf Hrušínský a Vlastimil Brodský. Mezi jejich potomky je sice více než dvacetiletý věkový rozdíl, to ale hlubokému přátelství vůbec nestojí v cestě. „Naši tátové se měli moc rádi. No a my se máme taky,“ napsala Tereza pod fotografií z natáčení seriálu Ulice, kde se oba zástupci legendárních hereckých rodin herci opět setkali.

Rudolf Hrušínský starší a Vlastimil Brodský si ve své době podmanili nejen film, ale i divadlo. Společně excelovali například ve filmech jako Rozmarné léto nebo Skřivánci na niti, a na divadelních prknech zářili kupříkladu ve hře Stará dobrá kapela v Národním divadle. Diváci je milovali nejen pro jejich herecké umění, ale také pro jejich typický smysl pro humor.

Rudolf Hrušínský mladší se představuje jako dobrosrdečný Pešek v nekonečném seriálu Ulice. Ačkoliv se v poslední době na obrazovkách objevuje méně, jeho přítomnost na natáčení je vždy velkou událostí. Tereza Brodská se do seriálu nedávno vrátila jako Bára Jordánová. A na společné chvíle s Rudolfem nedá dopustit – setkání na place je pro oba příležitostí nejen k práci, ale také k příjemnému zavzpomínání na otce.