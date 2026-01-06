Palivo z měsíčního prachu: Benzínka na Měsíci už není sci-fi
6. 1. 2026 – 8:41 | Zpravodajství | Alex Vávra
Měsíc už není jen cílem vědeckých misí, ale strategickým bojištěm o vodu, palivo a budoucnost lidstva ve vesmíru. Nové technologie slibují výrobu kyslíku a raketového paliva přímo z měsíčního prachu a ledu – a Čína je v tomto závodě možná dál, než si Západ připouští.
Lidstvo se vrací na Měsíc, ale tentokrát nejde o vlajky, památeční fotografie ani krátké mise zakončené návratem domů. Ve hře je něco mnohem většího. Dlouhodobé přežití, technologická dominance a obrovské ekonomické výhody. Zatímco se velká část světa stále hádá o umělou inteligenci, sociální sítě nebo regulace digitálních platforem, Čína potichu připravuje plán, který může rozhodnout o tom, kdo bude v příštích desetiletích vládnout vesmíru. Jak proměnit měsíční prach v kyslík, vodu a raketové palivo. Jak z Měsíce udělat místo, kde se dá nejen přežít, ale skutečně žít.
Měsíční jižní pól se mezitím proměňuje v nejžádanější adresu Sluneční soustavy. Právě tam se podle vědců nacházejí zásoby vody ukryté v temných kráterech, kam nikdy nepronikne sluneční světlo. A voda na Měsíci není luxus ani symbol. Je to strategická surovina. Znamená pití, pěstování potravin, výrobu kyslíku k dýchání a především palivo pro rakety. Kdo ovládne vodu, ovládne budoucnost vesmírného průzkumu.
Měsíční benzínka mění pravidla hry
Dostat cokoliv ze Země do vesmíru stojí astronomické částky. Hlavním viníkem je silná gravitace planety a nutnost spálit obrovské množství paliva ještě dřív, než se raketa vůbec dostane na oběžnou dráhu. Paradoxně tak spotřebujeme hory paliva jen proto, abychom do vesmíru dopravili další palivo. Měsíc má ale zásadní výhodu. Nízkou gravitaci a žádnou atmosféru. Startovat odsud je jednodušší, rychlejší a hlavně levnější.
Pokud se na Měsíci podaří vyrábět palivo, může se z něj stát přestupní uzel pro cesty k Marsu i dál do Sluneční soustavy. Výpočty ukazují, že využití měsíčního paliva může snížit náklady na jedinou pilotovanou misi na Mars o desítky miliard dolarů. A to už není science fiction, ale tvrdá ekonomika.
Vědci dnes vědí, že měsíční prach není jen bezcenná špína. Obsahuje kyslík vázaný v minerálech i stopy vody. Zahříváním regolitu lze vodu uvolnit, zachytit a následně vyčistit. Dalším krokem je elektrolýza, která vodu rozdělí na vodík a kyslík. Přesně tu kombinaci, která pohání raketové motory. Ano, celý proces je energeticky náročný. Ale výsledkem je palivo, které má na Měsíci mnohonásobně vyšší hodnotu než stejné palivo dopravené ze Země.
Evropské i americké týmy už mají funkční prototypy zařízení, která dokážou z měsíční půdy vyrobit vodu v kvalitě pitné vody. Voda zpočátku připomíná zakalenou šedou tekutinu plnou mikroskopických skleněných částeček, ale po filtraci je plně použitelná. A právě v této fázi přichází moment, který posouvá celý příběh na novou úroveň.
Čína našla zkratku a jde dopředu
Čína nedávno představila technologii, která zní téměř neuvěřitelně. Pomocí skutečného měsíčního prachu dovezeného sondou Chang’e-5 dokázali její vědci spustit proces, který za využití sluneční energie vyrábí vodu, kyslík i palivo v jednom kroku. A jako surovinu používá i oxid uhličitý, který astronauti vydechují. Žádné složité továrny, žádné nekonečné zásobování ze Země, žádné dlouhé řetězce podpůrných technologií. Jen Slunce, prach a to, co lidská posádka běžně produkuje.
Tohle už není jen laboratorní trik. Tohle je základ soběstačné základny. Kdo zvládne vyrábět vodu, kyslík a palivo, ten se ve vesmíru neusazuje na krátkou návštěvu. Ten tam zůstává. Měsíc se v takovém scénáři mění z výzkumné stanice na průmyslové centrum a logistický uzel pro celý vnitřní vesmír.
Samozřejmě, realita nebude jednoduchá. Měsíc je extrémně nehostinné místo. Teplotní rozdíly jsou brutální, prach je ostrý jako sklo, vakuum ničí techniku a zdroje vody nejsou nekonečné. Právě omezené zásoby představují největší potenciální problém. Všichni míří do stejné oblasti a vody není dost pro každého, kdo by o ni stál.
Další vesmírné závody už nebudou o tom, kdo přistane první nebo kdo vyšle hezčí tiskovou zprávu. Půjde o to, kdo si zajistí přístup ke zdrojům, vybuduje infrastrukturu a promění Měsíc v dlouhodobě obyvatelné místo. A jak to zatím vypadá, někdo už přestal mluvit o budoucnosti a začal ji budovat.