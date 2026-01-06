Strašidelný začátek roku! Legendární Pavel Trávníček opět v nemocnici: "To bude dobré, nebojte"
6. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavnému herci se přitížilo a zahájil nový rok neslavně: Urychleným převozem do nemocnice.
Ikonický herec Pavel Trávníček letošní Vánoce spíš protrpěl a nezdá se, že by byl útrapám konec. Před svátky ho skolil zánět průdušek, který léčil doma. Na Štědrý den už ale tvrdil, že je v pořádku.
„Už je to lepší, dělám rybí polévku a marně hledám v programu Třetího prince,“ odpověděl na telefonát magazínu Aha!
Pak se mu ale zase přitížilo a na Nový rok pro něj musela rychlá, která ho odvezla do Nemocnice Na Homolce na koronární jednotku do péče profesora Neužila.
„Připravují mě na další operaci. Držte mi palce,“ vzkázal vzápětí. Čeho přesně se měla operace týkat, neprozradil. Připomeňme však, že Trávníček má od loňského léta kardiostimulátor, který mu voperoval právě Neužilův tým.
„To bude dobrý, nebojte,“ napsal poté pro Aha! na přímý dotaz, co ho přivedlo na koronární jednotku. Co přesně ho trápí, se mu opět prozrazovat nechtělo.
Doufejme, že má pravdu a není se čeho bát. Včera se nicméně ozvala i Trávníčkova manželka Monika: „Prozatím rušíme nasmlouvané akce s Pavlem Trávníčkem z důvodu hospitalizace v nemocnici. Děkujeme za pochopení,“ uvedla na sociální síti.