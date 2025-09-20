Nového experimentu NASA se můžete zúčastnit i vy a sledovat cestu na Měsíc
20. 9. 2025 – 7:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
NASA spouští neuvěřitelnou výzvu: do sledování historické mise Artemis 2 se mohou zapojit i univerzity, firmy, organizace či nadšenci s vlastním vybavením. Poprvé po půl století se lidé vydají k Měsíci – a vy můžete být u toho!
NASA hledá dobrovolníky, kteří se chtějí stát součástí historického návratu lidstva k Měsíci! Už v dubnu 2026 má totiž odstartovat mise Artemis 2 – první pilotovaný let k našemu vesmírnému sousedovi po více než padesáti letech. Čtyři astronauti se vydají na desetidenní cestu, při níž obletí Měsíc a pak se vrátí zpět na Zemi. A kdokoli, kdo má potřebné vybavení a znalosti, může být u toho.
Sledování Orionu: šance pro vědce i nadšence
NASA už dnes disponuje špičkovými sítěmi Deep Space Network a Near Space Network, které budou dohlížet na komunikaci a bezpečnost posádky. Agentura se ale rozhodla otevřít dveře i vnějším partnerům – od mezinárodních vesmírných agentur a univerzit přes firmy a neziskové organizace až po soukromé nadšence. Úkolem dobrovolníků bude pasivně sledovat signály kosmické lodi Orion v pásmu S a měřit drobné Dopplerovy posuny, které prozradí její pohyb.
Nejde přitom o žádnou novinku: už při misi Artemis 1 v roce 2022 se do podobného experimentu zapojilo deset organizací a dokonce i dva radioamatéři. Ti úspěšně sledovali signály Orionu při jeho velkolepé 25denní cestě k Měsíci a zpět. NASA díky tomu získala cenná data o možnostech sledování mimo vládní struktury.
Artemis 2 – velká prověrka před přistáním na Měsíci
Posádku Artemis 2 tvoří velitel Reid Wiseman, pilot Victor Glover, specialistka mise Christina Koch a kanadský astronaut Jeremy Hansen. Půjde o let plný prvenství: Glover se stane prvním černošským astronautem na misi k Měsíci, Koch první ženou a Hansen prvním neamerickým účastníkem. Jejich úkol je jasný – prověřit systémy a připravit cestu k dalšímu, ještě odvážnějšímu kroku. Ten přijde s misí Artemis 3, při níž má mezinárodní posádka přistát na Měsíci pomocí lunárního modulu Starship od SpaceX. Nejbližší možný termín je rok 2027, ale astronauti zdůrazňují, že vše se řídí vývojem technologií a tempem výcviku, nikoli striktním kalendářem.
NASA zároveň otevřeně říká, že zapojení externích dobrovolníků je nejen skvělý způsob, jak vzbudit zájem veřejnosti, ale také cenný test možností komerčních a akademických partnerů. „Tato data nám pomohou posílit infrastrukturu potřebnou k podpoře misí Artemis – a k našim dlouhodobým cílům od Měsíce až k Marsu,“ uvedl Kevin Coggins, zástupce administrátora NASA.
A kdo ví? Možná i vy se můžete zapojit. Pokud máte dobře vybavenou anténní stanici, zkušenosti se sledováním signálů a chuť stát se součástí velkého příběhu, můžete se přihlásit. Přihlášky je možné podávat do 27. října 2025. Tak co, natáhnete antény směrem k hvězdám?