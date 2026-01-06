Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána
6. 1. 2026 – 9:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána.
Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil. ČTK o tom informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.
"Česká pošta dlouhodobě prochází komplikovaným obdobím a potýká se se špatnými hospodářskými výsledky. Má představa je, že Česká pošta projde zásadní transformací. Zároveň děkuji dosavadnímu generálnímu řediteli za jeho práci," uvedl Metnar. Štěpán byl zhruba od roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál výběrové řízení na jejího generálního ředitele.
Na pozici generálního ředitele ministerstvo vyhlásí standardní otevřené výběrové řízení. "Cílem je zajistit takové vedení, které bude schopné poštu úspěšně transformovat," uvedlo. Babiš odpoledne na tiskové konferenci řekl, že Metnar má hledat odborníky, nikoliv členy ANO nebo ostatních koaličních partnerů.
Metnar už v prosinci odvolal deset z 15 členů dozorčí rady pošty. Zůstali jen zástupci zaměstnanců. "Měla by být ustanovena dozorčí rada České pošty co nejdřív. My se budeme snažit v těchto orgánech snižovat počty, protože si nemyslíme, že například tahle dozorčí rada musí mít 15 členů. Klidně by mohla mít devět," řekl dnes premiér.
Česká pošta za loňský rok podle svého prosincového sdělení očekává ztrátu pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší výsledek než předloni, kdy vykázala propad 1,25 miliardy korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí může být hospodářský výsledek firmy až téměř vyrovnaný.
Pošta zaměstnává téměř 20.000 lidí. Podnik se v posledních dvou letech transformoval, což má stabilizovat hospodaření. Součástí transformace je loňské oddělení komerční Balíkovny do samostatného odštěpného závodu a hledání strategického partnera pro ni.