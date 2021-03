Opozice: Někteří kandidáti do Rady ČT představují ohrožení nezávislosti televize

Někteří kandidáti do sněmovní volby čtveřice nových členů Rady České televize představují podle koalice opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média.

Koalice Spolu kvůli tomu žádá vládu, aby plnila závazky k veřejnoprávním médiím podle programového prohlášení. Jinak by se podle ní měla volba odložit. Koalice o tom informovala včera v tiskové zprávě.

„Někteří uchazeči o funkci člena Rady České televize představují riziko další destabilizace rady a hrozí útok na samotnou podstatu veřejnoprávního média, což je nezávislé a objektivní vysílání,“ uvedla senátorka ODS Miroslava Němcová. Podle lidoveckého poslance Marka Výborného je absurdní, aby dohled nad televizí vykonávaly osoby, „které samy jsou na hony vzdáleny respektu k roli médií veřejné služby“.

Volbu radních pokládá koalice Spolu za výsledek snahy ANO, ČSSD, SPD či KSČM změnit podobu vysílání České televize. „Výběr současných kandidátů do Rady ČT je názornou ukázkou, že někteří politici považují televizní zpravodajství za svou hlásnou troubu,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Volba radních České televize by se měla uskutečnit na sněmovní schůzi, která začne v polovině dubna. Finalistů je 12, okruh adeptů zúžil tajným hlasováním z původních 55 uchazečů sněmovní volební výbor.

Do finále postoupili publicisté Jefim Fištejn a Pavel Černocký, prezident organizace proti odzbrojování Liga Libe Pavel Černý a předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Šanci usednout v televizní radě mají také někdejší vedoucí pracovníci České televize Karel Novák a Radek Žádník, někdejší členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová, právník Jaroslav Kravka. Do sněmovní volby výbor vyslal rovněž nominanta Anglo-americké vysoké školy Jiřího Grunda a Petra Brozdu, kterého navrhl spolek pro studium duchovní hudby Musica Templi. V Radě České televize, která má 15 členů, skončí v závěru května mandát Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánovi Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a Danielu Váňovi. Dědič a Kašparů se o znovuzvolení neucházeli. Kratochvíl a Váňa kandidují znovu a jsou mezi lidmi, které výbor poslal do sněmovní volby.

Kandidáti do Rady ČT

Petr Brozda se přátelí s předsedou Rady ČT Pavlem Matochou, který ho navrhnul na podzim do vznikající dozorčí komise Rady ČT. S kandidátem Pavlem Černým vede ČT soudní spor. Černý obhajuje právo na držení zbraně a má podporu SPD. Tu má také Jiří Kratochvíl, který svůj mandát obhajuje. A další kandidát, Jiří Grund pracoval pro stanici Prima, teď je výkonným ředitelem Asociace provozovatelů mobilních sítí. To je podle analytika Info.cz Vratislava Dostála přímá konkurence ČT, zároveň firmy v Asociaci zajišťují služby pro ČT.

SPD prosazuje také Pavla Černockého, který má blízko k dezinformační scéně a jeho jméno se objevuje třeba v Parlamentních listech. Proti jeho navržení do Rady ČT se ohradila Federace židovských obcí v České republice: „Tento kandidát v rozhovoru pro Parlamentní listy z 3. března 2020 uvedl: ‚Bojím se vlády ´židoliberálů´, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem.‘“ Podle Federace tento výrok naplňuje znaky definice antisemitismu, přijaté Poslaneckou sněmovnou.

Podle politického analytika serveru Info.cz Vratislava Dostála se někteří radní snaží destabilizovat jednání Rady ČT, schůze jsou dlouhé a nepřehledné a členové musí hlasovat o usneseních, která jsou na program navrhovaná přímo až na místě. Dostál si také myslí, že ředitel televize Petr Dvořák bude dříve nebo později čelit hlasování o svém odvolání - což záleží také na výběru kandidátů na místo v Radě ČT.

„Bojím se, že strany ANO, KSČM a SPD mají dohodu ve jménech, které volily. O odbornost až tolik nešlo,“ uvedl Tomáš Martínek (Piráti) na serveru iRozhlas.cz. S ním souhlasili například poslanci Petr Gazdík (STAN) nebo Pavel Blažek (ODS).