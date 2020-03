Vaše volba ovlivní svobodu projevu v Česku, píší zahraniční novináři poslancům

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Před dnešní plánovanou volbou šestice radních České televize a dvou radních Českého rozhlasu dorazil všem tuzemským poslancům dopis od respektovaných mezinárodních novinářských organizací. Ty vyjadřují obavu zejména o nezávislost veřejnoprávní televize, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Žádáme vás, abyste zvolili z 18 kandidátů nezávisle na jakémkoli politickém zásahu nebo pokusech o ovlivnění. Složení Rady musí být vyvážené a nestranné. Lobbistické pokusy ve prospěch nebo proti konkrétním kandidátům nesmí toto důležité rozhodnutí ovlivnit," píší mimo jiné ve svém textu.

"Takové snahy považujeme za nebezpečné pro udržení mezinárodních standardů a nezávislosti veřejnoprávního vysílání a svobodu projevu v České republice," píše se dále.

Vhodní a ne(v)hodní

Dopis je do značné míry reakcí na seznam "vhodných a nevhodných" kandidátů do rady, který vybraným kolegům poslancům a poslankyním rozeslal poslanec ANO Stanislav Berkovec. V něm kandidáty kádruje zejména podle toho, jaký vztah mají k vládnoucí straně, k akci Milion chvilek pro demokracii a pode toho, jaký postoj by měli jako radní k řediteli ČT Petru Dvořákovi. Na informaci, kterou přinesl server Info.cz, se v textu přímo odkazuje.

Podepsáni jsou zástupci Evropského centra pro svobodu tisku a médií (ECPMF) a Evropské federace novinářů (EFJ).

Své prohlášení zveřejnil už včera i Mezinárodní tiskový institut (IPI), jehož pobočka vloni vznikla nově i v České republice.

"Vyjadřujeme vážné obavy z toho, jak se vládnoucí politická strana pokouší politizovat volbu mediálních rad v České republice," píše se v textu.

Podle vedoucího IPI pro evropské záležitosti Olivera Money-Kyrla jsou čeští poslanci místo toho, aby volili v zájmu kvality veřejnoprávního média, instruování k tomu, aby drželi přísně stranickou linii:

"Uniklý e-mail jen ukazuje pohrdání ANO Českou televizní a veřejnoprávní žurnalistikou. Tato média mají přitom sloužit lidem, veřejnosti, ne úzkým politickým zájmům jedné strany," dodal Oliver Money-Kyrl.

Předsedou české IPI je Michal Klíma, jeden z kandidátů do Rady ČT, jehož zvolení Berkovcův spis označil za nežádoucí.

Přímý dopad na nezávislost

Už vloni na podzim mise několika zahraničních novinářských organizací vyslaná do Česka konstatovala, že nezávislost českých veřejnoprávních médií je v ohrožení. Mimo jiné proto, že parlament a vláda na ně "až příliš snadno mohou vytvářet tlak skrze propojení schvalování výročních zpráv a obsazení mediálních rad".

V misi byli tehdy zástupci Evropské vysílací unie, Severské asociace vydavatelů a Evropského centra pro svobodu tisku a médií a Evropské federace novinářů.

"Můj celkový dojem je, že situace médií v Česku je velmi křehká a mohla by se vyvinout v maďarský nebo polský scénář, stejně tak ale může skončit pozitivně. Stále je to možné, ale je potřeba se tomu opravdu věnovat a udělat v mediální sféře pořádek," komentoval výsledek série setkání s českými novináři i mediálními manažery dánský novinář a prezident Evropské federace novinářů Mogens Blicher Bjerregård.

Nyní novinářské organizace poslancům vzkazují, že jejich rozhodnutí "bude mít přímý dopad na zachování nezávislosti veřejnoprávní televize v České republice, která je již pod tlakem".

"Nezávislá a nestranná média jsou důležitým pilířem demokracie a významným zdrojem důvěryhodných informací. Proto my, níže podepsané organizace, vás vyzýváme, abyste k dnešní volbě přistoupili s velkou vážností, zodpovědně a s cílem zachovat svobodu a nezávislost veřejnoprávní televize," konstatuje otevřený dopis adresovaný dvěma stům českých poslanců a poslankyň.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky