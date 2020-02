Od tolaru k dolaru

MAGAZÍN - Magazín autor: Antonie Franče

Půl tisíciletí uplynulo letos od chvíle, kdy se v Jáchymově začaly razit jáchymovské tolary. Město samotné má ale ještě další důvod k oslavě: Loni v srpnu se totiž dočkalo zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stříbrná mince, která dala název nejznámější měně na světě - dolaru - se začala oficiálně razit v roce 1520. Byly to právě jáchymovské tolary, jež vystřídaly do té doby nejznámější české platidlo pražské groše, které se razily od roku 1300. "Pro samotné město to znamenalo veliký rozkvět. Šlikové, kteří v té době ovládali značnou část severozápadních Čech, si na všechno museli půjčit od norimberských bankéřů. Jakmile ale ražba začala, mohli je konečně vyvážet do Německa, a tím vydělávat," přibližuje tehdejší situaci historik karlovarského muzea Jan Nedvěd.

Zajímavosti z Jáchymova



* Historické jádro z 16. století je městskou památkovou zónou.



* V blízkosti města byly od 20. let minulého století uranové doly. Dnes jsou uzavřené s výjimkou dolu Svornost (první radonový důl na světě).



* V Jáchymově mají unikátní lázně. Pohybový aparát se zde léčí radonovou vodou a přímým ozařováním.

Šlo o vůbec první minci, která nesla erb obyčejného šlechtického rodu, což bylo do té doby naprosto nemožné. "Všude byly buďto zemské znaky, nebo erby vládnoucího rodu," upřesnil Nedvěd. Ze zisků, který jim vývoz tolarů do Německa vynášel, Šlikové město Jáchymov zvelebili. Zřídili tu latinskou knihovnu, dívčí školu a špitál. Krátce nato se tak Jáchymov s více než 18 tisíci obyvateli stal druhým nejlidnatějším městem v Českém království. Větší, s 50 tisíci obyvatel, tehdy byla jen Praha.

Rozhodla ruda

Příběh jáchymovského tolaru se začal psát už na počátku 16. století. Tehdy Šlikové na svém panství v podhůří Krušných hor nalezli značné množství stříbrné rudy. Vzorem jáchymovského tolaru byla saská mince z roku 1492, která pocházela ze Cvikova (Zwickau) a Sněžné (Schneebergu). Jáchymovský tolar jí odpovídal jak svojí váhou, tak ryzostí. Na rozdíl od saského platidla však byl navíc opatřen letopočty ražby.

Jáchymovský tolar měl na jedné straně český znak lva a jméno krále Ludvíka Jagellonského, na druhé pak svatého Jáchyma a erb rodu Šliků. Vážil 29,23 g (obsah čistého stříbra tvořil 27,41 g) a postupně se s ním začalo platit téměř v celé Evropě. Od roku 1526 se jáchymovské tolary vyráběly ještě v mincovně v Horním Slavkově, který je od Jáchymova vzdálen asi 40 kilometrů.

Mincím se říkávalo podle místa vzniku. Joachimsthaler (Joachimsthal je německý název pro Jáchymov) se později zkrátil na thaler, čili tolar. Za osm let bylo celkem vyraženo přes 1,3 milionu těchto mincí. V 16. století se měna díky objevným plavbám rozšířila i do zámoří. Španělé ji dovezli do Ameriky a na konci 18. století se stala platidlem v anglických koloniích na východním pobřeží Severní Ameriky. Její zkomolený název dolar se dodnes používá téměř ve čtyřiceti zemích světa.

Expozice v Královské mincovně

Bohatou historii významné české měny dnes v Jáchymově připomíná Královská mincovna, kterou najdete na rohu Mincovní ulice a náměstí Republiky. Stálá expozice se věnuje dějinám města, nerostnému bohatství Krušných hor a dolování stříbra. Zavítat můžete i do podzemí. Až do konce března si navíc můžete prohlédnout expozici "Od českého tolaru ke světovému dolaru", která přibližuje vznik a vývoj tolarových měn v Evropě v 16. století.