Stát se prohne o miliardy, jinak hrozí energetický kolaps
5. 12. 2025 – 13:09 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Energetický baron Pavel Tykač bouchl do stolu. Jeho uhelné elektrárny končí, a to mnohem dříve, než se čekalo. Pokud stát zpanikaří a bude chtít udržet stroje ve Chvaleticích a Počeradech v chodu násilím, daňoví poplatníci se pěkně prohnou. Ve hře jsou desítky miliard korun ročně a nejistý osud tepla pro tisíce lidí.
Už žádné kličkování. Pavel Tykač oficiálně oznámil provozovateli přenosové soustavy ČEPS, že na jaře 2027 zavírá krám. Důvod? Peníze. Respektive fakt, že se výroba elektřiny z uhlí stává černou dírou na finance. Zelená politika a emisní povolenky drtí uhelný byznys takovou silou, že se miliardáři prostě nevyplatí elektrárny dál provozovat.
Čísla, která Tykač předložil, jsou neúprosná. „V Počeradech vyrobíme megawatthodinu za osmdesát šest eur, z čehož osmdesát je povolenka a šest cena elektřiny. Povolenka je naprosto zdrcujícím způsobem rozhodující,“ sdělil Tykač. Pokud by tyto zdroje, pokrývající skoro 15 procent české spotřeby, zmizely ze sítě, vznikne díra o velikosti dvou Temelínů.
Miliardy létají komínem
Stát má nyní šedesát dní na to, aby si spočítal, jestli si tento výpadek může dovolit. Pokud úředníci usoudí, že ne, má Energetický regulační úřad páky na to, aby Tykačovi přikázal jet dál. Jenže to nebude zadarmo. Stát by musel doplácet nejen ztrátu, ale i přiměřený zisk.
Účet za takovou "záchranu" by byl astronomický. „Náklady na podporu provozu by se pravděpodobně pohybovaly v řádu jednotek až nízkých desítek miliard korun ročně. Výše závisí na scénáři cen povolenek, elektřiny a nutnosti udržovat plnou zaměstnanost,“ varoval analytik Petr Lajsek. Podle něj jde o logický krok: „Nejde o překvapení, protože ekonomika uhlí se dlouhodobě zhoršuje. Lze to chápat jako pragmatickou reakci na prostředí, kde kombinace slabších cen elektřiny a vysoké ceny povolenky rychle smazává marže,“ řekl Novinkám.
Ministr průmyslu Lukáš Vlček sice uklidňuje veřejnost, že elektřiny máme dost a „způsobilost nákladů nad rámec licence se bude pečlivě vyhodnocovat,“ ale realita může být tvrdší.
Kladno v pasti: Mráz a drahota?
Zatímco bez elektřiny z Počerad se republika možná obejde, v Kladně začíná jít do tuhého. Tamní teplárna patří do balíčku, který chce Tykač odstavit. Město sice sní o nové plynové teplárně, ta ale do roku 2027 stát nebude. „V tomto případě by určitě došlo k vynucenému regulovanému provozu,“ má jasno analytik Jiří Gavor.
Ať už to dopadne jakkoliv, lidé si sáhnou hlouběji do kapsy. „U nového zdroje bude teplo určitě dražší, protože bude plynový. A pokud někdo stávající teplárnu převezme, bude muset do ceny dopočítat veškeré náklady bez ohledu na to, jaká byla původní smlouva se Sev.en,“ předpovídá mluvčí teplárníků Pavel Kaufmann.
Polostátní gigant ČEZ zatím zůstává v klidu a tvrdí, že jeho uhelné zdroje pojedou až do roku 2030. „Naše elektrárny jsou zmodernizované, většinou i s dodávkou tepla pro blízké okolí, a jejich ekonomika je zatím příznivá i po roce 2027,“ sdělil Novinkám mluvčí Ladislav Kříž. Otázkou zůstává, jak dlouho tento optimismus vydrží, když emisní povolenky dál porostou.