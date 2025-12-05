Dnes je pátek 5. prosince 2025., Svátek má Jitka
5. 12. 2025 – 12:03 | Magazín | Jiří Rilke

Patrik Hezucký už nejí. Blízcí dostali přísný zákaz dál cokoliv prozrazovat
zdroj: Profimedia.cz
Manželka Nikola poprvé zmínila něco málo o stavu oblíbeného moderátora.

Stav oblíbeného moderátora Patrika Hezuckého, který na nemocničním lůžku svádí těžkou bitvu s neznámou chorobou, je vážný. Svědčí o tom celá řada indicií, z nichž většinu mezi řečí prozradil v rádiu kolega Leoš Mareš.

Najdou se sice tací, kteří se snaží Leoše pranýřovat, že kdyby o stavu nemocného kolegy tak často nemluvil a téma neotevíral prakticky každé ráno, neupírala by se na Hezuckého tak intenzivní mediální pozornost.

Jenže Mareš je zkrátka srdcař, nezdá se pravděpodobné, že by se se snad snažil kamarádovi uškodit. Naopak pomáhá, jak jen je v jeho silách: Však pomalu ani nespí, protože tráví celé noci vedle nemocničního lůžka.

Na veřejnost se ale dostala další nemilá zpráva: Nemocný moderátor nejí a nepije, je odkázán na umělou výživu.

„Patrik Hezucký v podstatě už jenom spí. Bohužel přestal i jíst. Poslední, co ho bavilo, bylo kouření elektronických cigaret. Ani to už nechce,“ sděluje pro eXtra.cz zdroj z nemocnice.

Patrikova manželka Nikola pak zvedla telefon Blesku a prozradila něco málo: „Patrikův stav je neměnný. Ale teď jsme upravili medikaci tak, že už ho vůbec nic nebolí,“ uvedla.

Moderátor moc nekomunikuje, kde je, však ví: „Když mu řeknu, dej mi pusu, tak mi ji dá,“ dodala Nikola.

Od nikoho jiného už se oficiálně informací o Hezuckém nedočkáme. V zákulisí totiž proběhla dohoda téma uzamknout: „Teď jsme se domluvili ve shodě s vedením CNC, že další info o Patrikově stavu už necháme pouze na rodině, díky za pochopení,“ vysvětlil Miloš Pokorný.

Dohodu respektoval i Leoš Mareš, který v dnešní Ranní show nic nového o Patrikovi nezmínil. Že mu ale není úplně do zpěvu a na kamaráda nemůže přestat myslet, bylo velmi zřejmé.

