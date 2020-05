OBRAZEM: Aby vinicím nebyla zima, zahřívají je v noci stovky svíček

GALERIE - Magazín autor: roj

Vinice v britském Hampshiru nabízejí jedinečnou světelnou podívanou. Aby keříky révy v noci nepomrzly, ohřívají je vinaři stovkami zapálených svíček.

Po možná trochu nebezpečném kroku sáhli vinaři z vinice Grange Farm nedaleko New Cheritonu. Noční mrazy na konci května je ale zaskočili, a tak museli rychle jednat. Poradili si vskutku originálně!

Mezi keře vinné révy na dvou vinicích tak rozmísili 1200 svíček, jež svým teplem ohřívají vzduch. Chrání tak před mrazem pupeny, které kvůli teplé zimě vyrašily o několik týdnů dřív. Mráz by zničil celou letošní úroku, a to by byla převeliká škoda!