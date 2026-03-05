Nový trend mezi rodiči děsí lékaře. Děti prý díky tomu spí celou noc
5. 3. 2026 – 8:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na sociálních sítích se šíří nový rodičovský trend: miminka jedí máslo na lžičce i po kostkách. Zatímco někteří rodiče věří, že podporuje růst a spánek, jiní mluví o nebezpečném experimentu. Co na virální „máslové miminko“ říkají lékaři?
Máslo na lžičce, máslo na chlebu, někdy dokonce jen samotná kostka. Na sociálních sítích se v posledních měsících šíří trend, který mnohé rodiče nadchl a jiné vyděsil. Některé maminky totiž začaly svým miminkům podávat máslo jako pravidelnou svačinu a věří, že jde o téměř zázračnou potravinu. Podle nich dětem pomáhá lépe spát, rychleji růst a být déle syté.
Zatímco jejich děti si pochoutku zlaté barvy často užívají s nadšením, internet je rozdělený. Jedna část rodičů trend obhajuje jako návrat k přirozené stravě, druhá mluví o nebezpečném experimentu. Odborníci se snaží uklidnit emoce a vysvětlují, že pravda je někde uprostřed.
Na TikToku se objevují videa, ve kterých rodiče dávají dětem máslo na lžičce, v malých kouscích nebo přidané do jiného jídla. Některé maminky dokonce tvrdí, že díky máslu jejich děti konečně prospí celou noc. Jiné ho používají jako trik, jak své potomky zasytit na delší dobu.
Právě tyto příspěvky ale vyvolaly velkou vlnu kritiky. Odpůrci upozorňují na dlouhodobé výzkumy, které spojují vysokou konzumaci nasycených tuků s nemocemi srdce a cév. Ty patří mezi nejčastější příčiny úmrtí dospělých na světě. Jenže výživa miminek se od stravy dospělých výrazně liší. A právě v tom se podle odborníků skrývá důležitý detail.
Proč malé děti tuky potřebují
V prvních letech života rostou děti mimořádně rychle a jejich tělo potřebuje hodně energie. Tuk je proto pro miminka klíčový. Mateřské mléko i kojenecká výživa obsahují zhruba polovinu kalorií právě z tuků, které podporují růst i vývoj mozku. Proto také neexistuje přesný limit, kolik nasycených tuků může dítě mladší dvou let přijmout. To ale podle pediatrů neznamená, že by mělo jíst máslo bez omezení.
Odborníci vysvětlují, že malé množství másla v jídelníčku není problém. Často se doporučuje například půl až jedna čajová lžička rozpuštěného másla přidaná do zeleninového pyré nebo na vařenou zeleninu. Samotné máslo jako hlavní jídlo ale podle nich rozhodně není ideální.
Velmi důležitá je totiž pestrost. Miminka by měla postupně poznávat různé chutě a textury potravin. Pokud si zvyknou na velké množství jedné potraviny, může být později těžší jejich jídelníček rozšířit. Navíc máslo samo o sobě neobsahuje tolik živin, kolik by děti potřebovaly. Má sice malé množství vitaminů A a D, ale téměř žádné bílkoviny. Ty jsou přitom pro růst a vývoj nezbytné.
Lékaři také upozorňují na praktické riziko. Máslo má nízkou viskozitu a snadno se roztírá, což znamená, že se může dostat do dýchacích cest dítěte, které ještě nemá plně vyvinutou koordinaci při polykání.
Internetový trend, který rozdělil rodiče
Popularita másla pro miminka je úzce spojená s trendem takzvané carnivore baby stravy. Někteří rodiče se snaží vyhnout průmyslově zpracovaným potravinám a místo nich dávají dětem hlavně maso, vejce a mléčné výrobky. Mnohé maminky navíc zdůrazňují, že používají pouze kvalitní máslo z krav krmených trávou. Tyto produkty bývají výrazně dražší než běžné máslo, přesto jsou mezi zastánci trendu velmi populární.
Některé matky na sociálních sítích dokonce tvrdí, že máslo stojí za rychlým vývojem jejich dětí. Podle nich mají jejich potomci více energie, krásnou pokožku a bez problémů spí celou noc. Právě tato tvrzení ale vyvolávají největší kritiku. Na internetu se objevují komentáře, které označují krmení dětí samotným máslem za zvláštní nebo dokonce nebezpečné. Někteří lidé rodiče obviňují, že riskují zdraví svých dětí.
Maminky, které trend podporují, se ale brání. Tvrdí, že jejich děti jedí vyváženou stravu plnou masa, ovoce a zeleniny a malé množství másla je jen součástí jídelníčku. Lékaři přesto upozorňují, že žádná potravina není zázračným řešením. Vývoj dítěte, kvalita spánku i celkové zdraví závisí na mnoha faktorech.
Pokud mají rodiče obavy například z nočního probouzení dítěte, odborníci doporučují obrátit se spíše na pediatra než hledat rychlá řešení na internetu. Virální trendy mohou znít lákavě, ale u dětské výživy je podle lékařů vždy lepší držet se vyváženého jídelníčku a zdravého rozumu.
Máslo tedy samo o sobě není pro miminka zakázané. Rozhodně ale není ani zázračným elixírem, který vyřeší spánek, vývoj i zdraví dítěte. Jak říkají pediatři, u dětské stravy stále platí jednoduché pravidlo: všeho s mírou a hlavně pestře.