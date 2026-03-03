Dítě žaluje vlastního otce, důvodem jsou úspory, které padly na svatbu
3. 3. 2026 – 10:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Desetiletý chlapec z Číny se postavil vlastnímu otci poté, co mu bez dovolení vybral stovky tisíc korun z novoročních darů a zaplatil si z nich svatbu. Případ, který skončil u soudu, vyvolal bouři na sociálních sítích i ostrou debatu o právech dětí na vlastní úspory.
Desetiletý chlapec z Číny udělal něco, k čemu se většina dospělých nikdy neodhodlá – zažaloval vlastního otce. Důvod? Muž mu bez svolení vybral životní úspory a použil je na financování své druhé svatby. Příběh z města Čeng-čou v provincii Che-nan okamžitě zaplavil sociální sítě a rozdělil veřejnost na dva tábory. Jedni otce ostře odsoudili, druzí debatovali o tom, kde končí rodičovská správa majetku a začínají práva dítěte.
Chlapec, známý jako Siao-chuej, si během let střádal peníze, které dostával při oslavách lunárního Nového roku. V Číně jde o tradiční zvyk – děti i svobodní dospělí dostávají finanční dary jako symbol štěstí a dobrých přání do dalšího roku. Otec mu kvůli tomu dokonce založil speciální bankovní účet a všechny dary tam pravidelně ukládal. Postupně se na něm nashromáždilo více než 260 tisíc korun, což je na dítě velmi slušná částka.
Po rozvodu rodičů žil Siao-chuej s otcem. Situace se změnila ve chvíli, kdy si muž našel novou partnerku a rozhodl se znovu oženit. Krátce poté se chlapec přestěhoval ke své matce. A právě tehdy vyšlo najevo něco, co vyvolalo rodinnou bouři – účet byl prázdný.
Otcova svatba zaplacená z dětských úspor
Matka zjistila, že otec bez vědomí syna vybral přibližně 270 tisíc korun, včetně úroků, a použil je na pokrytí svatebních nákladů. Když chlapec požadoval vysvětlení a vrácení peněz, přišla studená sprcha. Otec tvrdil, že dary pocházely hlavně od jeho příbuzných a přátel, a proto s nimi může nakládat. Synovi je prý plánoval vrátit až v dospělosti.
Zároveň obvinil bývalou manželku, že chlapce k žalobě navedla kvůli penězům. Jenže desetiletý chlapec se nevzdal. Po několika marných pokusech o dohodu se rozhodl obrátit na soud. Případ okamžitě vzbudil obrovský zájem veřejnosti. Na čínských sociálních sítích padala ostrá slova. Mnozí se ptali, jak může otec sáhnout na úspory vlastního dítěte kvůli nové svatbě. Jiní řešili, zda je běžnou praxí, že rodiče s těmito penězi volně nakládají.
Soud jasně stanovil hranici
Soud se musel zabývat zásadní otázkou – komu vlastně tyto peníze patří. Podle čínského občanského zákoníku jsou finanční dary předané nezletilému dítěti jeho osobním majetkem. Rodiče jako zákonní zástupci mohou majetek spravovat, ale pouze v zájmu dítěte.
Rozhodnutí bylo jednoznačné. Otec porušil majetková práva svého syna, protože peníze použil pro vlastní potřebu. Soud mu proto nařídil vrátit celou částku včetně úroků. Případ otevřel širší společenskou debatu. V mnoha rodinách rodiče peníze z novoročních darů uchovávají, aby zabránili dětem v jejich utrácení nebo aby vyrovnali částky, které sami rozdali příbuzným. Tento spor ale ukázal, že mezi správou a zneužitím je tenká hranice.
Desetiletý chlapec nakonec dosáhl spravedlnosti. Jeho příběh však zůstává varováním – nejen pro rodiče, kteří mají tendenci považovat dětské úspory za rodinnou rezervu, ale i pro společnost, která si musí ujasnit, že i dítě má svá majetková práva. A někdy je dokáže bránit s odvahou, kterou by mu mohl závidět nejeden dospělý.