Pohřeb klávesisty Olympicu: Manželka uvádí věci na pravou míru
5. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Manželka náhle zemřelého bývalého klávesisty slavné hudební skupiny vyvrací nedorozumění ohledně posledního rozloučení s manželem.
Hudební veřejnost před několika dny šokovala zpráva o náhlé smrti Jiřího Valenty, někdejšího klávesisty slavné hudební skupiny Olympic. Po chvilce zmateného dohadování a spekulací pak přišla ještě mrazivá informace od jeho manželky: Sám si sáhl na život.
Po tragickém konci Valentova boje s depresemi už manželka rozhodně neměla náladu na žádné pompézní akce či veřejnou slávu a rozhodla se s mužem rozloučit jen v nejužším rodinném kruhu.
„Chtěly jsme s dcerou naprosto tiché a soukromé rozloučení s člověkem, se kterým jsem strávila 47 let. Nikdy jsem netoužila po medializaci a už vůbec ne v těchto chvílích. Prosím, respektujte naše rozhodnutí, jsou to pro nás nejtěžší životní okamžiky,“ vzkazuje Mirjam Valentová v magazínu eXtra.
Chvíli se dokonce psalo, že vdova přímo výslovně zakázala lidem přijít, a to včetně Jiřího dlouholetých kamarádů ze skupiny Olympic: „Je to strašné, co se stalo. Mluvil jsem s Jirkovou ženou a podle toho, co mi řekla, zcela kategoricky vyloučili, že by se konal pohřeb,“ hlásil totiž legendární frontman kapely Petr Janda.
To, že by ale snad měli zákaz se s druhem rozloučit, je nakonec nedorozumění: „Nikdy jsem nevyslovila zákaz účasti na pohřbu nikomu, natož klukům z Olympicu, kterých si vážím. Jen jsem netoužila po veřejné atrakci,“ dodala zkroušená vdova.
Žádná data či místa ale vcelku očekávatelně neprozradila. Kdo má vědět, ten ví.