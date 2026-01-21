Nový objev mění představy o vesmíru: Vědci našli jednu z nejstarších galaxií. Je úplně mrtvá
21. 1. 2026 – 8:01 | Magazín | Jiří Rilke
Vědci při zkoumání galaxií odhalili nečekaný jev: Prastarou hvězdokupu, kterou zlomila její vlastní černá díra.
V hlubinách vesmíru se nacházejí obří galaxie, které už dávno přestaly tvořit nové hvězdy. Proto se jim říká mrtvé galaxie: Kosmické relikty z pradávných časů, které kdysi zářily aktivitou jako všechny ostatní, ale dnes už jen tiše rotují v kosmickém nekonečnu.
Jedna z nich, přezdívaná Pablova galaxie (GS-10578), se stala předmětem nové studie, kterou publikoval prestižní magazín Nature Astronomy, podle tiskové zprávy.
Pablova galaxie je extrémně stará: Vznikla krátce po Velkém třesku, zhruba před 12,5 miliardami let. Její hvězdotvorná činnost už ale dávno skončila a vědci nyní vysvětlili, co za to s největší pravděpodobností může: Galaxii zadusila její vlastní supermasivní černá díra.
V galaxii totiž není ani stopy po studeném vodíku, což je klíčová ingredience k zážehu tvorby nových hvězd. Oproti laickému očekávání ho však černá díra nevysála. Naopak ho odfoukla pryč.
Vědci zjistili, že větry neutrálního plynu z černé díry dosahovaly rychlosti až 400 kilometrů za sekundu a každý rok připravily galaxii o 60 hmotností Slunce v plynu. Hvězdotvorné palivo se kvůli tomu vyčerpalo během 16 až 220 milionů let, což je na galaktické poměry extrémně rychlá doba: Normálně se podobný úkaz měří v miliardách let.
Galaxie přitom vypadá klidně – jako rotující disk bez známek násilného narušení. To naznačuje, že nedošlo k žádné srážce, ale že šlo o dlouhodobé „hladovění“ způsobené opakovanou aktivitou černé díry.
Pablova galaxie není ojedinělý případ. Díky Webbovu teleskopu nyní astronomové objevují více starých a masivních galaxií, které přestaly tvořit hvězdy překvapivě brzy. Tento fenomén „hladovění“ – kdy černá díra zabrání návratu plynu – by podle všeho mohl být běžným osudem galaxií z raného vesmíru.
„Před Webbem jsme o takových galaxiích vůbec nevěděli,“ říká astrofyzik Jan Scholtz z Univerzity v Cambridge. „Teď víme, že jsou častější, než jsme si mysleli – a právě hladovění může být důvodem, proč žijí rychle a umírají mladé.“
Studie Pablovy galaxie otevírá nové otázky o vývoji vesmíru. Pokud se potvrdí, že černé díry běžně zabraňují tvorbě hvězd v mladých galaxiích, budeme muset přehodnotit naše představy o tom, jak vesmír stárne – a jaké síly v něm skutečně vládnou.