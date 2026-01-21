Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
Lunární horoskop na středu 21. ledna: Přechod Měsíce do znamení Ryb přináší intuici, ale také varování

21. 1. 2026 – 8:20 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na středu 21. ledna: Přechod Měsíce do znamení Ryb přináší intuici, ale také varování
zdroj: Freepik.com
Středeční energie nás vrací k základům. Čtvrtý lunární den pod symbolem Stromu poznání je ideální pro upevnění vztahů s předky a pochopení rodinných vzorců. Zjistěte, jak se dnes spojit se svou tradicí a načerpat z ní stabilitu pro budoucnost.

Dnešní den nás nabádá k zastavení a zamyšlení nad tím, odkud pocházíme. Je to čas hlubokého poznání a propojování se s tradicemi, které tvoří náš základ.

Celková energie dne: Strom poznání

Měsíc se ve svém čtvrtém lunárním dni přesouvá z vizionářského Vodnáře do intuitivního znamení Ryb. Symbolem dnešního dne je Strom, který svými kořeny v zemi a vrcholem v nebi představuje nás samotné, naši stabilitu i neustálý růst.

Dnes je ideální doba pro studium, čerpání nových znalostí a odhalování skrytých informací. Tajemství se k vám mohou dostat skrze symboly nebo nečekané vhledy. Pamatujte však, že „ovoce“, které si ze stromu poznání utrhnete a jak s ním naložíte, závisí čistě na vašem individuálním přístupu.

Zdraví a tělo

Dnešní konstelace poukazuje na zvýšenou citlivost určité oblasti těla. Krk a šíje jsou v tento den nejzranitelnějšími místy.

  • Doporučujeme dbát na zvýšenou ochranu (teplo, šátky).
  • Vyhněte se prudkým pohybům nebo nadměrnému zatěžování krční páteře.
  • Krátká relaxační masáž šíje vám může přinést nebývalou úlevu.
Modní archetyp
Duchovní rozměr

Čtvrtý lunární den je dnem spojení s naším „egregorem“, se systémem a tradicemi, na kterých stojíme. Je to vhodná doba pro rodinné rituály, studium historie nebo prosté zamyšlení nad tím, jaké hodnoty předáváme dál. Naslouchejte symbolice, která se kolem vás objevuje, může nést důležité poselství.

