Milion chvilek trvá na odvolání náměstka ministra školství Kettnera (SPD)
27. 3. 2026 – 16:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spolek Milion chvilek pro demokracii trvá na okamžitém odvolání náměstka ministra školství Roberta Plagy (za ANO) Zdeňka Kettnera (SPD).
Tolerovat sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazeni předseda spolku Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích, znamená legitimizovat dezinformace, uvedl spolek na síti X. Omluva formou soukromého setkání, jak ji navrhl Plaga, spolku nestačí.
Plaga dnes novinářům řekl, že o odvolání náměstka zatím neuvažuje. Minář také uvedl, že spolek se nadále hodlá bránit všemi dostupnými prostředky.
"Oceňuji vůli omluvit se, ale to není dostatečné. Toto není osobní spor, který vyřeší potřesení rukou v zavřené kanceláři. Váš náměstek veřejně šířil lži spojující nás s terorismem a možná ještě hůř - ukázal absolutní nekompetenci při obhajobě přes umělou inteligenci. Zde nejde o neškodný omyl, ale o fatální absenci kompetence u člověka, který spolurozhoduje o vzdělávání budoucích generací," stojí v příspěvku Mináře na sociální síti.
Tolerovat takové jednání podle něj znamená legitimizovat dezinformace a zbavování se osobní odpovědnosti na nejvyšších místech státní správy. Má-li podle Mináře mít Kettnerova omluva adekvátní formu, pak je touto formou jeho odvolání, míní.
Na dotaz ČTK, zda SPD bude problém řešit, případně navrhne na ministerstvo někoho jiného, zopakovala mluvčí hnutí Lenka Čejková, že Kettner byl uveden v omyl, za nedorozumění se omlouvá a napříště bude velmi pečlivě kontrolovat pravost fotografií. "Po domluvě s ministrem Plagou se tato situace nebude opakovat a pan Kettner se tímto omlouvá všem, které tato fotografie mohla poškodit," zopakovala postoj hnutí.
K odvolání Kettnera vyzval Plagu Milion chvilek ve čtvrtek. Za adekvátní reakci by to podle vyjádření pro ČTK považoval i Halík, podle kterého není Kettnerův čin ojedinělým úletem, ale součástí rozvracečských snah SPD. Spolek chce na Kettnera podat žalobu, případem se už začala zabývat pražská policie.
"V této věci se zabýváme podezřením, zda nedošlo k poškození práv osob zachycených na zveřejněné fotografii, jelikož posouzením ze strany odborného pracoviště již máme potvrzeno, že fotografie není pravá a do prezentované podoby byla upravena až následně," uvedla dnes policie na X.
Kettner sdílel a později smazal fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence na sociální síti, kde se za to ve čtvrtek omluvil. "Opravdu nemám potřebu sdílet fake obrázky a texty. Naprosto si vystačím s realitou," uvedl s tím, že snímek nevytvořil. Ministrovi tato omluva nestačila, Kettner podle něj už setkání s Halíkem a Minářem inicioval.
Upravenou fotografii podle Deníku N zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do ČR.