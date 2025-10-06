Země se vyhnula zkáze z vesmíru - a nikdo si toho nevšiml
6. 10. 2025 – 12:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Asteroid velikosti pohovky proletěl kolem Země blíž než Mezinárodní vesmírná stanice – a nikdo si toho nevšiml. Astronomové ho objevili až několik hodin po průletu. Jak je možné, že něco tak blízkého zůstalo skryté?
Zní to jako zápletka z katastrofického filmu, ale stalo se to doopravdy. Zatímco svět řešil mezihvězdný objekt 3I/ATLAS a teorie o mimozemských „mateřských lodích“, jiný vesmírný vetřelec proletěl kolem Země tak těsně, že by mohl málem zamávat posádce Mezinárodní vesmírné stanice. A co je nejděsivější – nikdo si toho včas nevšiml. Asteroid s označením 2025 TF se objevil doslova odnikud. Tento kamenný objekt, velký asi jako obyčejná pohovka, se 1. října přehnal nad Antarktidou ve výšce zhruba 400 kilometrů – prakticky ve stejné vzdálenosti, v jaké obíhá ISS. Letěl přitom šílenou rychlostí přes 74 tisíc kilometrů za hodinu. Podle NASA šlo o druhý nejbližší známý průlet asteroidu v historii, hned po rekordu z roku 2020, kdy těleso 2020 VT4 proletělo jen 370 kilometrů nad Zemí.
A teď přichází ta nejpikantnější část: astronomové ho objevili až několik hodin po průletu. Objev byl zaznamenán 1. října v 6:35 UTC na observatoři Kitt Peak-Bok v Arizoně – tedy už po tom, co se 2025 TF bezpečně vzdálil od Země. Jenže kvůli celoplošnému vládnímu „shutdownu“ NASA zatím mlčí. Žádné oficiální tiskové prohlášení, žádná zpráva pro veřejnost – jen ticho.
Záznamy z Centra pro studium blízkozemních objektů (CNEOS) ukazují, že asteroid proletěl 6 780 kilometrů od středu Země. Když odpočítáme poloměr planety, vychází to na zhruba 423 kilometrů nad povrchem. Jinými slovy – pár stovek kilometrů od nás, za hranicí atmosféry, kde už jen ticho a vakuum. Astronomové z projektu Catalina Sky Survey, kteří asteroid jako první zpozorovali, potvrdili, že dráha vedla přímo nad Antarktidou. Menší kameny, jako 2025 TF, jsou pro vědce noční můrou. Jsou příliš malé na to, aby je stihly včas zachytit běžné sítě dalekohledů, které jsou laděné spíš na větší a potenciálně katastrofické objekty. A protože tento konkrétní kus měl jen 1,2 až 2,7 metru, prostě „proklouzl“.
Zatímco jeden prolétl nepozorovaně, druhý míří z hlubin vesmíru
V době, kdy jsme ještě nestačili vstřebat, že kolem nás prosvištěl neviditelný kus kamene, se pozornost astronomů obrací k dalšímu objektu – a ten zní jako scénář sci-fi. Řeč je o 3I/ATLAS, teprve třetím známém mezihvězdném návštěvníkovi, který k nám přiletěl z prostoru mimo naši Sluneční soustavu. Tento záhadný objekt se pohybuje rychlostí přes 41 mil za sekundu, tedy tak rychle, že ho Slunce svou gravitací vůbec nedokáže udržet. A právě to přimělo některé vědce, aby začali spekulovat, zda nejde o něco víc než jen kus ledu a kamene. Harvardský fyzik Avi Loeb otevřeně naznačil, že 3I/ATLAS nemusí být přirozený objekt – ale možná umělý artefakt, dokonce „mateřská loď“ vyslaná z cizí civilizace.
Evropská kosmická agentura (ESA) bere tento scénář natolik vážně, že už připravuje detailní sledování pomocí sond u Marsu a Jupiteru. Ty budou mapovat jeho dráhu při průletu Sluneční soustavou. Nejblíže k Zemi by měl 3I/ATLAS být 30. října – a ano, to datum si asi všimnete: Halloween. Ale žádná panika – i tehdy bude stále 170 milionů mil daleko, tedy 400 tisíckrát dál než asteroid 2025 TF. NASA proto uklidňuje: „3I/ATLAS nepředstavuje pro Zemi žádné riziko a zůstane v bezpečné vzdálenosti.“ Přesto jsou obavy veřejnosti pochopitelné. Když vám někdo řekne, že k Zemi míří neznámý objekt z jiné hvězdné soustavy, který je tak rychlý, že ho nedokáže zpomalit ani Slunce, je těžké to přejít s klidem.
NASA uklidňuje, ale čísla mluví jasně: kolem Země poletují stovky objektů
Jen od ledna 2025 bylo zaznamenáno 118 asteroidů, které proletěly blíž než Měsíc – tedy do vzdálenosti 384 tisíc kilometrů. A jen během září jich bylo 25. Většina z nich byla sice malá, ale jejich počet je varovný. NASA sice tvrdí, že žádná velká hrozba nehrozí, ale připouští, že síť teleskopů je stále zaměřena hlavně na větší tělesa. Ta menší, která mohou v případě pádu způsobit regionální katastrofu, často zaznamenáme až po průletu – jako právě 2025 TF.
Vědci se nicméně snaží situaci zlepšit. Díky novým systémům automatického sledování a zlepšené detekční technice jsou dnes schopni odhalovat i malé objekty, které by dříve zůstaly skryté. Astronomové dnes podobné bezpečné, ale těsné průlety zaznamenávají několikrát týdně. Přesto se nabízí děsivá otázka: Co kdyby příště takové těleso nebylo jen dvoumetrový kámen, ale sto metrů široký asteroid s drahou směřující k Zemi? Na to, jak malý a neškodný byl 2025 TF, nám přece jen dal nepříjemnou lekci – že i v roce 2025 dokáže kousek vesmíru proletět kolem naší planety téměř bez povšimnutí. A to je skutečně mrazivé.