Kolik bývalých partnerů je už moc? Nový výzkum odhalil hranici, která lidem ve vztazích vadí nejvíc
27. 3. 2026 – 19:01 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Minulost by prý měla zůstat minulostí. Jenže když přijde na vážný vztah, mnoho lidí si ji v hlavě stejně počítá. Nový výzkum ukazuje, že nejde jen o číslo, ale i o to, jak „čerstvá“ minulost je.
Na papíře jsme otevření a nad věcí. Ve skutečnosti ale stále soudíme rychle – podle toho, kolik lidí měl partner před námi a jak jeho minulost působí dnes.
Nejde jen o číslo. Důležité je i to, jak „čerstvá“ minulost je
Výzkum publikovaný v Scientific Reports ukazuje, že jinak působí člověk, který měl divočejší období dávno, a jinak ten, jehož minulost končí prakticky včera.
Lidé byli otevřenější vztahu s těmi, u nichž se sexuální aktivita postupně zklidnila. Naopak častá nedávná setkání atraktivitu pro dlouhodobý vztah snižovala.
Největší propad nepřichází tam, kde byste čekali
Největší pokles atraktivity nepřišel až u extrémních čísel, ale už mezi čtyřmi a dvanácti partnery.
S dalším růstem počtu sice atraktivita klesala dál, ale méně výrazně. Ukazuje to, že lidé reagují spíš na překročení určité hranice než na každé další číslo.
Žádný velký dvojí metr? Překvapení pro muže i ženy
Studie nenaznačuje výrazný rozdíl mezi tím, jak jsou posuzováni muži a ženy.
Obě pohlaví čelí podobným soudům, pokud jde o vhodnost pro dlouhodobý vztah. Kulturní rozdíly existují, ale nejsou zásadní.
Co si z toho vzít pro dnešní randění
Výzkum ukazuje spíš to, jak lidé přemýšlí, než jaká je realita.
Počet partnerů se často stává zkratkou, podle které si lidé vytvářejí představu o stabilitě, i když sám o sobě nic jistého nevypovídá.
Minulost nezmizí, ale neměla by zasahovat do přítomnosti
Možná nejde o to, kolik partnerů je „příliš mnoho“, ale proč nás to číslo tolik zajímá.
Minulost může něco naznačit, ale skutečný vztah stojí na tom, jak se k sobě lidé chovají teď – ne na tom, co bylo dřív.