Které ořechy jsou nejlepší pro vaše srdce a obranyschopnost
21. 1. 2026 – 7:02 | Magazín | Anna Pecena
Většina z nás považuje banán za superpotravinu hlavně kvůli draslíku. Ale co když existuje méně známá, malá hrstka, která udělá pro vaše srdce a cévy víc než ten nejpopulárnější plod v supermarketu? Nové poznatky naznačují, že pravidelné mlsání určitých druhů ořechů může snížit riziko srdečních onemocnění a výrazně podpořit zdraví vašeho kardiovaskulárního systému
Ořechy nejsou jen drahá svačinka, jsou to miniaturní lékárničky plné živin, které vaše srdce miluje. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří konzumují ořechy pravidelně – zhruba hrst (cca 28 g) denně – mají až o 14 % nižší riziko vzniku srdečních chorob a o 20 % nižší riziko koronárních onemocnění ve srovnání s těmi, kdo je téměř nejí.
Proč jsou ořechy tak „kouzelné“?
Ořechy obsahují kombinaci zdravých tuků, vlákniny, vitamínů, minerálů a antioxidantů, které společně pomáhají:
-
snížit hladinu LDL cholesterolu („špatného“ cholesterolu),
-
zlepšit pružnost cév,
-
podpořit zdravý průtok krve,
-
a omezit zánětlivé procesy v těle.
Zatímco banán je bohatý na draslík, ořechy přinášejí kombinaci mononenasycených a polynenasycených tuků, které vaše srdce skutečně potřebuje. Pitva těchto živin ukazuje, že pravidelná hrst ořechů denně může být jedním z nejjednodušších kroků, jak podpořit svůj kardiovaskulární systém přirozenou cestou.
Které ořechy jsou pro srdce nejlepší?
Není to jen jeden druh – některé skutečně vynikají:
-
Vlašské ořechy – bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které snižují zánět a mohou pomoci snížit riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.
-
Pistácie – obsahují více draslíku než banán a díky vyššímu obsahu fytosterolů podporují zdravou hladinu cholesterolu.
-
Mandle – plné vitaminu E, hořčíku a zdravých tuků, které prospívají cévám a mohou pomoci udržet tlak v normě.
Další druhy, jako arekové oříšky, pekany nebo lískové ořechy, mají také své výhody – často záleží na tom, jakou živinu chcete cíleně podpořit.
Jak na to v praxi
Zapojit ořechy do jídelníčku není žádná věda. Stačí denně malá hrst jako svačina, přidat je do jogurtu, salátu nebo kaší. Pokud vyměníte nezdravé slané chipsy nebo sušenky právě za ořechy, můžete podpořit nejen srdce, ale i celkovou metabolickou rovnováhu.
Shrnuto: malá hrst ořechů denně může mít velký dopad na zdraví vašeho srdce. Nejde jen o banán a jeho draslík – ořechy kombinuji živiny, které umí snížit cholesterol, podpořit cévní funkce a snížit riziko vážných onemocnění. Zařaďte je do jídelníčku a udělejte pro své srdce víc, než jste si mysleli, že je možné.