Zanevřel snad na ženy? Michelinský šéfkuchař Kašpárek po rozvodu: "Přítelkyni nemám, nikoho nehledám"
27. 3. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Strážníková
Známý kuchař má za sebou velmi divoké období a nezdá se, že by měl nějak zvlášť velkou chuť se rovnou vrhat do dalších dobrodružství.
Oblíbený michelinský kuchař Radek Kašpárek má za sebou pěkně hrbolatou cestu: Sotva se totiž oklepal z nepříjemného dramatu, kdy nejdřív málem přišel o manželku kvůli zdravotnímu problému, aby pak vypukla manželská krize, kterou pár neustál a rozvedl se.
A jako by to snad nestačilo, hřeb do rakve ještě přidala televize Nova, která s Kašpárkem přerušila spolupráci.
Je nicméně jasné, že by se šéfkuchař na obrazovky rád vrátil, kdyby mohl: „Na podrobnosti se musíte zeptat na Nově. Po klucích se mi bude stýskat, myslím, že jsme byli skvělá parta, a doufám, že se někdy ve stejném složení v nějakém projektu třeba na Nově zase potkáme,“ uvedl pro Blesk, když vzpomínal na kulinární show MasterChef, kde dlouho zasedal v porotě po boku Přemka Forejta a Jana Punčocháře.
Zda k tomu ale někdy dojde, je zatím ve hvězdách. V nadcházející řadě kuchařské show ho v porotě nahradí Veronika Beskydiarová: Kuchařka a moderátorka, která sama MasterChefa v roce 2021 vyhrála.
Kašpárek ale samozřejmě neskončí na dlažbě, však vlastní dvě restaurace, z nichž je jedna navíc ověnčená michelinskou hvězdou.
„Vymýšlím nová meníčka, píšu prezentaci pro naše číšníky, a pak tam zajdu jako host, abych to viděl v praxi. Oblíbil jsem si párování jídel s nealko nápoji a těší mě, že jsem se stal ambasadorem karlovarských minerálních vod,“ prozradil Radek něco o své práci.
Není to mimochodem poprvé, co zmínil novou vášeň. O kouzlu nealko drinků básnil také v rozhovoru se serverem Pro ženy: „Fakt to není jen tak nějaká malinovka, ale precizní práce, kluci si připravují různé infuze, dokonce vyrábějí vlastní nealko gin, fakt mě to baví. Já sám, když jedu na nějakou michelinskou restauraci do zahraničí, piju zásadně nealko, zajímá mě nabídka, chci ochutnat něco nového a vždycky je to zajímavé,“ liboval si.
Nedávné drama v osobním životě už je prý zažehnáno: „S oběma exmanželkami vycházím skvěle. Máme spolu děti a ty jsou pro nás na prvním místě. Máme soudem předepsanou péči, ale když chci vidět děti, zavolám a vždycky mi vyjdou vstříc. Moje mladší dvanáctiletá dcera by chtěla být kuchařkou, a když vidím, jak drží nůž, tak tam talent vidím. Budu ji podporovat, ale zároveň jsem ji upozornil, že kuchařina je drsný obor,“ vyprávěl dál pro Blesk.
Nikoho nového po jeho boku ale zatím neuvidíme: „Přítelkyni nemám. Nikoho nehledám, ale ani se ničemu nebráním,“ zakončil s úsměvem.