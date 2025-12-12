Dnes je pátek 12. prosince 2025., Svátek má Simona
12. 12. 2025 – 16:16 | Magazín | Žanet Ka

Záhadný nález v australské poušti: Hořící kus kovu a vláken zřejmě pochází z vesmíru
zdroj: Gemini
Horníci v poušti Pilbara objevili hořící, záhadný kus kovu a uhlíkových vláken. Australská kosmická agentura potvrdila, že objekt nejspíš pochází z vesmíru. Vyšetřování naznačuje, že by se mohlo jednat o čtvrtý stupeň rakety Jielong vypuštěné v září. Nález znovu otevřel debatu o nekontrolovaných návratech a ekologii oběžné dráhy.

Neobvyklý nález zaměstnává australské úřady i vesmírnou agenturu. Horníci objevili v říjnu 2025 na silnici v poušti Pilbara v australském vnitrozemí hořící kus kovu a uhlíkových vláken. Předmět byl tak neobvyklý, že nálezce kontaktoval záchranné složky, které jej posléze předaly ke zkoumání Australské kosmické agentuře.

„Počáteční vyšetřování naznačuje, že objekt je vyroben z uhlíkových vláken a může se jednat o tlakovou nádobu nebo raketovou nádrž s kompozitním pláštěm. To by odpovídalo leteckým součástkám,“ sdělil policejní mluvčí listu Australian Guardian.

Možná součást čínské rakety

Další vyšetřování má za cíl objasnit, zda vlastnosti nalezeného shluku odpovídají podobným objektům, které se nekontrolovaně znovu dostaly do atmosféry.

Kosmická badatelka Alice Gormanová se domnívá, že by se mohlo jednat o součást z čínské rakety. „Zdá se, že se jedná o čtvrtý stupeň rakety Jielong,“ řekla deníku Guardian. Součást by tak mohla pocházet z rakety, která byla vypuštěna 25. září. Nekontrolovaný návrat však nikdo neočekával, protože o podobných událostech se obvykle dopředu objevují předpovědi.

Závěrečná zpráva o původu objektu stále trvá a odhalí, zda se skutečně jedná o čínskou palivovou nádrž, nebo o něco jiného. Již nyní však bylo vyloučeno, že objekt pochází z letadla.

Rostoucí problém vesmírného odpadu

K situaci v Austrálii se vyjádřil i Josef Aschbacher, generální ředitel Evropské kosmické agentury (ESA), který poukázal na stále rostoucí problém vesmírného odpadu.

„Proto ESA a další zahájily Chartu nulového odpadu (Zero Debris Charter). Signatáři této charty slibují a zavazují se k odstranění kosmické lodi z oběžné dráhy na konci její provozní životnosti,“ uvedl Aschbacher. „To vyžaduje určité technické změny nebo úpravy. Cílem je zabránit takovým nekontrolovaným návratům do atmosféry.“

Gormanová dodala, že v případě nekontrolovaného návratu je zásadní, aby byl objekt navržen tak, aby v atmosféře zcela shořel. Palivové nádrže jsou však často vyrobeny z nerezové oceli, která má vysoký bod tání. Takový objekt tedy mohl dopadnout na povrch ještě během hoření.

Čína je v poslední době pravidelně kritizována za to, že nedělá dost pro likvidaci svých raket ve vesmíru, a v znečišťování na oběžné dráze již předstihla Rusko.

