Nové letiště zpřístupní turistům v Kambodži pozůstatky dávné Angkorské říše

V Kambodži se otevřely brány do chrámového komplexu Angkor, chráněného archeologického naleziště a jednoho z nejnavštěvovanějších míst v zemi. Největší letiště v asijském státě se nachází nedaleko tohoto majestátního lidského výtvoru.

Šestnáctého října ráno přistálo první letadlo společnosti Bangkok Airways na 3 600 metrů dlouhé ranveji nového kambodžského letiště Siem Reap-Angkor International Airport, na němž se pracovalo od roku 2020.

Letiště schopné ročně odbavit sedm milionů cestujících vzniklo v rámci 55letého programu mezi Kambodžou a Čínou „Build-Operate-Transfer“. V plánu je však podle televize CNN navýšení kapacity na dvanáct milionů cestujících do roku 2040.

Letiště vybudované v přepočtu za téměř 25 miliard korun na 700 hektarech půdy bylo navrženo jako tradičním kambodžským architektonickým stylem inspirovaná modernizovaná brána do chrámového komplexu Angkor. Od něj je vzdáleno 40 kilometrů, píše web Euronews.

Nové letiště má nahradit původní Siem Reap International Airport vzdálené asi pět kilometrů od Angkoru. To se částečně vyřazuje z provozu kvůli obavám, že vibrace z častých průletů poškozují základy chrámů.

Šestnáctého října ráno přistálo na novém kambodžském letišti Siem Reap-Angkor International Airport první letadlo | zdroj: Profimedia

Staré letiště odbavilo pouze dva miliony cestujících ročně. Kambodža od toho nového očekává, že stimuluje cestovní ruch v zemi, který vláda považuje za jednu z hlavních součástí ekonomiky.

Pozůstatky mocné říše

Podle ministerstva cestovního ruchu navštívilo Kambodžu v prvních osmi měsících letošního roku asi 3,5 milionu zahraničních turistů. Před pandemií covidu-19 v roce 2019 to bylo za celý rok 6,6 milionu zahraničních turistů.

Kambodža láká zvědavce hlavně na zmíněné archeologické naleziště Angkor nacházející se na seznamu světového dědictví UNESCO. Patří k nejnavštěvovanějším místům v zemi a nejvýznamnějším nalezištím jihovýchodní Asie.

Komplex se rozkládá na ploše 400 kilometrů čtverečních a obsahuje pozůstatky hlavních měst Khmerské (oficiálně Angkorské) říše datované do doby od 9. do 15. století. V tomto období se jednalo o největší říši jihovýchodní Asie. Pod její vládou se nacházelo území dnešní Kambodže a částečně i Laosu, Thajska a Vietnamu. Nejvíce návštěvníky přitahuje hlavní chrám Angkor Vat. Je to nejlépe zachovalý chrám v oblasti a stal se kambodžským symbolem.

Dalším lákadlem je městský komplex Angkor Thom a kamenný chrám Angkor Bayon. Země je na dobré cestě k tomu, aby do konce letošního roku přijala přibližně 4,5 milionu zahraničních turistů, z nichž mnozí k těmto pozůstatkům dávné říše zamíří.