Zapomeňte na auto, tyto luxusní hotely vám umožní příchod ve stylu Jamese Bonda

Většina luxusních hotelů se snaží uchvátit hosty přepychovým designem, výzdobou a pestrými službami. Jiné ale dbají o to, aby si hosté zapamatovali i samotné ubytování. Například jim umožní příchod ve stylu Jamese Bonda.

Švýcarsko je pověstné svými luxusními hotely oblíbenými i mezi náročnými celebritami. Nachází se zde několik nejlepších hotelů na kontinentu. Mezi ně patří i trojice hotelů resortu Bürgenstock na břehu úchvatného Lucernského jezera v objetí švýcarských Alp.

Samozřejmě mohou hosté přijet před svůj hotel autem. Ale proč by to dělali, když mohou absolvovat dobrodružnou cestu až ke vstupním dveřím? Ta začíná na samotném jezeře téměř půl hodiny trvající projížďkou na luxusním hybridním katamaránu. Užijí si krásnou modrou vodu a výhled na hory. Následně nastoupí na nejstarší lanovku ve Švýcarsku (v provozu od roku 1888) ve výšce 500 metrů, která je vezme na cestu kolem úbočí majestátních hor až do jednoho z hotelů resortu.

Hotel Burdž al-Arab | zdroj: Profimedia

Hotel Burdž al-Arab je pověstný svým osobitým designem, dechberoucími apartmány a ikonickou podvodní restaurací. A také díky heliportu na střeše ve výšce 212 metrů (nad 59. patrem). Hosté mohou přiletět do hotelu vrtulníkem. Cestou si mohou vychutnat výhled na Arabský záliv a centrum Dubaje. Let z mezinárodního letiště Al-Maktúma trvá patnáct minut. I jízda džípem do luxusního safari kempu nabízí úchvatný výhled na exotickou krajinu.

Když dovolená začíná už na ranveji

Do kempu Little Governors Camp v keňské rezervaci Masai Mara se můžete dostat přes řeku laminátovým člunem. Následuje chůze lesem po neoplocené cestě. Hosté tedy mohou potkat řadu exotických zvířat, jako jsou prasata bradavičnatá, mangusty a opice.

Pokud se ale přece jen chcete vžít do role agenta 007, web Euronews doporučuje hotel Six Senses Zighy Bay v Ománu. Přímo z letiště se můžete nechat dopravit na téměř třísetmetrovou horu, odkud vás profesionálové vypustí na padákovém kluzáku. Tento adrenalinový zážitek slibuje nádherný výhled na Arabské moře a hornatou krajinu a přistání na písčité pláži poblíž hotelu.

The Torridon ve Skotsku | zdroj: Profimedia

Pohádkový zážitek pak nabízí lovecký zámeček The Torridon ve Skotsku. Vaše dovolená zde začíná ihned po vystoupení z letadla. Řidič pětihvězdičkového zámečku vás přivítá přímo na letišti s košíkem plným sladkých dobrot. Poté vás vezme na dvouhodinovou prohlídku okolí, například kolem historické vesnice Culloden, kde se střetla armáda jakobitů s britským vojskem. Následuje třídenní poznávání života ve Skotsku, které zahrnuje ochutnávání jídel a whiskey v místních podnicích. Hosté dostanou košík plný dobrot i při odjezdu ze zámečku.