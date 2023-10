Žádná pandemická omezení a nízké ceny: Japonsko se ocitlo pod náporem turistů

Japonsko eviduje oživení cestovního ruchu téměř na úroveň před pandemií, a to i přes nižší počet cest z Číny. Turisté si pochvalují nízké ceny, země vycházejícího slunce přitom patří mezi nejdražší destinace. Situace se však po covidu obrátila.

Turisté ze zahraničí se letos vracejí do Japonska ve velkém. V září přicestovalo do východoasijského státu 2,18 milionu turistů, což je 96,1 procenta objemu v tomto měsíci před čtyřmi lety, vyplývá z údajů Japonské národní turistické organizace (JNTO).

Oživení turistického ruchu však nebylo v celé zemi rovnoměrné. V pětadvaceti prefekturách z celkových 47 se vyšplhal cestovní ruch k úrovni před pandemií na méně než 60 procent, napsal server Nikkei Asia. Přesto se jedná o optimistické údaje.

Japonsko eviduje velký příliv turistů navzdory menšímu počtu návštěvníků z Číny, kde lidé preferují vnitrostátní cestování, a spíše tak podporují domácí turistický ruch. Jedná se o důsledek pomalého zotavování druhé největší světové ekonomiky po skončení pandemie. V září přijelo do Japonska z Číny 325 600 turistů, z Tchaj-wanu dorazilo 385 300 návštěvníků a z Jižní Koreje jich bylo 570 400. Japonsko zavedlo jedny z nejtvrdších pandemických restrikcí a zrušilo je jako jedna z posledních zemí.

Japonsko je teď dostupnější

Některá opatření zrušilo Tokio až v květnu. I přes rozvolnění však na první vlnu turistů s velkým množstvím zavřených podniků a nedostatkem zaměstnanců v pohostinství připraveno nebylo. A některá omezení ještě krátce v platnosti zůstala.

Turisté směli ještě nedávno do země přicestovat pouze v rámci soukromých skupinových zájezdů. Nyní se však vracejí bez omezení a zjišťují, že Japonsko šetří v porovnání s obdobím před pandemií jejich peněženky, píše web Euronews. „S Inflací ve Spojených státech je všechno nehorázně drahé, ale odcestovat sem (do Japonska) je mnohem levnější. Je to jako nebe a dudy,“ podivoval se v Tokiu nad nízkými cenami John Hardisty z Havaje.

Právě Američanů přijel letos do Japonska rekordní počet. Důvodem nízkých cen je prudký propad jenu, který se nachází na 33letém minimu. Místní úřady se však obávají negativních dopadů nadměrného turismu - od znečištění po zhoršení bezpečnostní situace.

Velkému náporu čelí například nejvyšší japonská hora Fudži. Místo profláknutých míst přitom lze prozkoumat například bohatý tropický prales na ostrově Iriomote-džima, což je ráj pro milovníky přírody, který je součástí seznamu UNESCO.