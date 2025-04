ČT zřejmě na podzim díky zvýšení poplatku obnoví kanál ČT3

25. 4. 2025 – 15:39 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Česká televize podle generálního ředitele Jana Součka pravděpodobně od podzimu začne znovu vysílat kanál ČT3.

Obnoví také výrobu sedmi pozastavených publicistických pořadů. Důvodem je definitivní schválení mediální novely, která pro ČT zvyšuje měsíční poplatek ze 135 na 150 korun měsíčně. Souček to řekl na dnešním setkání s novináři.

Česká televize ukončila vysílání kanálu ČT3 kvůli úsporám na konci roku 2022. Kanál vznikl během covidové pandemie v roce 2020. Získal dohromady sedm milionů diváků.

Televize také postupně obnoví výrobu sedmi pořadů na ČT24, jejichž produkci zastavila v březnu kvůli rozpočtovým úsporám. Jde o pořady Archiv ČT24, Fokus Václava Moravce, Nedělní 90´ČT24, Interview ČT24 Speciál, Týden v politice, Zkraje a Regiony ČT24. Kvůli pozastavení výroby Součka opakovaně kritizovala někteří radní ČT.

Do konce dubna předloží vedení televize Radě ČT aktualizovaný návrh rozpočtu na letošní rok, který bude počítat s vyšším výběrem poplatku od 1. května, kdy mediální novela po dnešním podpisu prezidenta vstoupí v účinnost. Zároveň předloží radě i teze aktualizovaných dlouhodobých plánů.

"Mám osobní radost, že koalice dotáhla ten svůj osobní slib do konce. Pro Českou televizi a obecně veřejnoprávní média to znamená důležitý krok pro jejich stabilní fungování. Ta valorizační doložka, která je v té novele obsažena, je skutečně prvek, který nám kolegové v jiných státech Evropské vysílací unie závidí. Umožní to nastartovat transformační a rozvojovou strategii, protože audiovizuální trh prochází velmi rychlými změnami a televize se tomu musí přizpůsobit, aby udržela své výjimečné postavení na trhu," reagoval Souček na dnešní podpis novely prezidentem.

U poplatků je ale potřeba podle Součka nutné počítat s pozvolnou náběhovou křivkou, jak se k němu budou hlásit domácnosti, které dosud poplatníky nebyly. Povinnost se totiž bude nově vztahovat i na domácnosti s internetovým připojením.

ČT dříve v rozpočtu na letošek meziročně snížila výdaje na výrobu obsahu jednotlivých stanic o 455 milionů korun, následně přidala úsporu dalších 50 milionů. V letošním rozpočtu představuje příjem z výběru poplatku bez jeho navýšení 5,7 miliardy korun. Celý rozpočet pak počítá s výnosy a náklady kolem 7,5 miliardy korun.