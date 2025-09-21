Nikdo by to do ní neřekl! Nechtěla manželství, přesto má jeden z nejpevnějších vztahů českého showbyznysu
21. 9. 2025 – 15:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Byla a je krásnou ženou, po které muži vždy toužili. Přesto po zklamaném manželství s moderátorem Bořkem Slezáčkem nevěřila, že by se znovu vdala. Osud ale zamíchal kartami: v roce 2010 si v naprostém utajení vzala hudebníka Karla Vágnera mladšího. Dnes spolu vychovávají dva syny a jejich vztah patří k nejstabilnějším v českém showbyznysu a to i díky vzájemné upřímnosti a schopnosti dávat si prostor.
Potkali se úplnou náhodou a ještě k tomu na jiném kontinentu. A co víc, po pouhých třech měsících od osudového setkání si řekli své „ano“. Všechno tak šlo proti proudu, přesto letos 3. září společně oslavili už patnáct let manželství. Ale vezměme to popořádku. O Simoně Krainové se tehdy vědělo, že má za sebou svatbu s moderátorem Bořkem Slezáčkem, která ale nesplnila očekávání a skončila rozvodem.
A právě v době, kdy o dalším manželství vůbec neuvažovala, přišla ta největší životní změna: při cestách po Americe potkala Karla Vágnera mladšího. Ani jeden z nich si tehdy nedokázal představit, že z krátkého setkání vznikne jeden z nejpevnějších vztahů českého showbyznysu. Sama modelka se k tomu vrátila i ve svém dojemném výročním příspěvku na sociálních sítích, kde připomněla, že to nejlepší se často děje, když to člověk nejméně čeká.
Láska bez scénáře: Jak Simona Krainová našla svůj domov v Karlovi
Některé životní příběhy nepotřebují orchestr, diamantový prsten ani dokonalý plán. Stačí jeden večer, film v televizi a spontánní nápad. „Hele, zítra se vezmeme,“ řekli si Simona Krainová a Karel Vágner mladší. Žádná komedie z televize, ale realita, která změnila oběma život.
Simona byla v pátém měsíci těhotenství, na nohy jí kvůli oteklým kotníkům sedly jen kozačky, přes bříško přetáhla volnou tuniku. Prstýnky si půjčili, svědky jim byli manažer Saša Jány a kavárník Richard Hrádek, který pár kdysi seznámil s Filipem Vaňkem. Svatba bez pozlátka, jen čtyři lidé a rozhodnutí, které přepsalo jejich budoucnost. „Tu fotku radši neukážu,“ směje se dnes.
Od té chvíle uplynulo patnáct let. Patnáct let smíchu i tichých dnů, cest s dětmi i krizí, které prověřily pevnost jejich spojení. „Mám Karla. Někdo, kdo mě zná nenamalovanou, nemocnou i ubrečenou. Kdo mě nechá spadnout do deště, ale postaví se vedle mě, když to potřebuju,“ říká Simona.
Max a Bruno jsou důkazem, že z jediné věty „vezmeme se zítra“ vyrostla opravdová rodina. U večeře dnes spolu vedou dospělé debaty a kluci s úsměvem chválí maminčinu kuchyni: „Máma umí uvařit fakt všechno.“ Pro Simonu jsou to chvíle, kdy cítí, že se sen o pevné rodině stal skutečností.
Nejen pevný vztah, ale i skvělí rodiče
Dnes už ale jejich rodinný příběh pokračuje novou kapitolou. Synové rostou a s tím přichází i otázka, kde budou studovat. Simona se nikdy netajila, že by jim ráda dopřála zahraniční vzdělání – kluci plynně mluví anglicky a z pobytů v Dominikánské republice si odnesli i základy španělštiny.
Rodina má navíc k dispozici byt v Dubaji a dům v Karibiku, takže svět je jim otevřený. „Max si vyhlédl školu se sportovním zaměřením v Dubaji, Bruno zase tíhne k místu blíže Karibiku,“ přiblížila Simona v rozhovoru pro česká média. Rozhodnutí zatím nepadlo, ale Krainová ví, že nejde jen o prestiž – důležité je, aby synové poznali jiné kultury a naučili se dívat na svět z více úhlů.
Sama Simona nikdy školu formálně nedokončila. „Chci jim dát to, co jsem sama neměla – možnost studovat venku a vyrůstat mezi různými jazyky a mentalitami,“ řekla otevřeně. Podle ní právě cestování a život v jiných zemích rozšiřuje obzory víc než cokoliv jiného.
Obyčejné štěstí, které vydrží
Patnáct let po svatbě může Simona bez váhání říct, že je stále zamilovaná. „Vztah není o bicepsech ani nablýskaném autě. Je o tom mít vedle sebe parťáka, který tě obejme rozcuchanou a voní ti i zpocenej po běhu,“ říká.
Z nenápadného obřadu bez kamer tak vyrostl příběh, který se stále vyvíjí – od nečekané svatby přes společné rodičovství až k velkým plánům, kam poslat syny na studia. A Simona i po všech těch letech trvá na jediném: „Pořád jsem zamilovaná do chlapa, který mě miluje. A to je ta největší frajeřina.“